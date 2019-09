Mit Guerilla meine ich konstante Attacken an verschiedenen Fronten und auf verschiedene Art, nie zu lange an der gleichen Front anzugreifen, damit die Propagandisten keine Zeit haben, eine Gegen-Narrativ zu entwickeln. Wenn sie auf einem bestimmten Gebiet eine starke Gegenwehr aufbauen, dann legt das zur Seite und enthüllt ihre Lügen an einer ganz anderen Front. Die Propagandisten lügen permanent, somit gibt es keinen Mangel an weichen Zielen. Die einzige Konstante sollte sein, die Propagandamaschine so sichtbar wie möglich anzugreifen.

Mit Psywar meine ich einen psychologischen Krieg der Graswurzeln gegen die Propagandamaschine des Establishments, mit dem Ziel, das öffentliche Vertrauen in die Pro-Imperium-Narrative zu schwächen. Menschen glauben nur Informationsquellen denen sie vertrauen, und Propaganda kann ohne Vertrauen nicht funktionieren. Gegenwärtig ist das Vertrauen in die Massenmedien auf einem Allzeit-Tief, während unsere Fähigkeit zum Netzwerken und zur Informationsverbreitung auf einem Höchststand ist. Unser psychologischer Krieg wird mit dem Ziel gekämpft, unsere nie dagewesene Fähigkeit zur Informationsverbreitung dazu zu benutzen, das öffentliche Vertrauen in die Massenmedien weiter zu töten, nicht mittels Lügen und Propaganda, sondern mit der Wahrheit. Wenn wir journalistisches Fehlverhalten und die klaffenden Logiklöcher in den Propaganda-Narrativen aufdecken können, etwa über die Kriege, über Julian Assange, Russland usw., dann machen wir damit die Massenmedien weniger vertrauenswürdig.

„Wie man seinen abweichenden Ideen im neuen Medienumfeld Gehör verschafft“

https://medium.com/@caityjohnstone/how-to-get-your-dissident-ideas-heard-in-the-new-media-environment-d72cca3c8adf

Wenn es darum geht, wie man diesen Angriff in Angriff nimmt, so ist meine beste Antwort, dass ich mit meinem Beispiel vorangehe. Ich tu immer nur das, was ich selbst befürworte. Wenn ihr also wissen wollt, was ich denke was wir alle tun sollten, dann beobachtet einfach das was ich tue. Ich benutze immer nur meine eigenen einzigartigen Fähigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, um die narrative Kontrollmaschine an den Stellen anzugreifen, die ich an einem bestimmten Tag als die verwundbarsten empfinde.



Also tu, was ich tue, aber denk daran, dass jeder Einzelne die Einzelheiten für sich selbst herausfinden muss. Wir alle haben unsere eigenen Stärken und Fähigkeiten, die wir in den psychologischen Krieg einbringen: Einige von uns sind lustig, andere künstlerisch, wieder andere sind wirklich gut darin, Informationen zusammenzustellen und in einem bestimmten Format zu präsentieren. Wieder andere sind gut darin, die hochwertigen Angriffe anderer Leute zu finden und zu verstärken. Jeder bringt etwas mit an den Tisch. Das Wichtigste ist, alles zu tun, was das größte öffentliche Interesse und die größte Aufmerksamkeit auf das lenkt, was man tut. Scheut euch nicht, laut zu sprechen und hell zu leuchten.



Es ist nicht notwendig, sich selbst eine vollständige Darstellung dessen zu machen, was genau in unserer Welt gerade passiert; mit dem derzeitigen Grad an Desinformation und Undurchsichtigkeit der Regierung ist es ohnehin zu schwierig, das vollständig zu tun. Alles, was du tun musst, ist, die Menschen auf so viele Arten wie möglich aufzuwecken, dass sie manipuliert und getäuscht werden. Jedes neu geöffnete Augenpaar macht einen Unterschied, und alles, was du tust, um dazu beizutragen, ist gut eingesetzte Energie.



Ohne eine effektive Propagandamaschine kann das Imperium nicht regieren. Sobald wir das Vertrauen der Öffentlichkeit in diese Maschine zerstört haben, werden wir bereits in einer ganz anderen Welt existieren, und der nächste Schritt wird sich von dort aus zeigen. Bis dahin sollte der Angriff auf die Propaganda des Establishments unsere oberste Priorität sein.



*

Der beste Weg, um die Internet-Zensoren zu umgehen und sicherzustellen, dass ihr das seht, was ich veröffentliche, ist, sich in die Mailingliste für meine Website einzutragen, was euch eine E-Mail-Benachrichtigung für alles verschafft, was ich veröffentliche. Meine Arbeit wird vollständig von Lesern unterstützt, also wenn dir dieses Stück gefallen hat, überlege dir bitte, es zu teilen, mich auf Facebook zu liken, meinen Possen auf Twitter zu folgen, etwas Geld in meinen Hut auf Patreon oder Paypal zu werfen, einige meiner süßen Waren zu kaufen, mein neues Buch zu kaufen: Rogue Nation : Psychonautical Adventures with Caitlin Johnstone, oder mein vorheriges Buch Woke: A Field Guide for Utopia Preppers. Für weitere Informationen darüber, wer ich bin, wo ich stehe und was ich mit dieser Plattform zu tun versuche, klickt hier:

https://medium.com/@caityjohnstone/who-i-am-where-i-stand-and-what-im-trying-to-do-here-4a113e783578

Jeder hat meine uneingeschränkte Erlaubnis, jeden Teil dieses Werkes (oder alles andere, was ich geschrieben habe) in irgendeiner Weise zu veröffentlichen oder zu verwenden, was ihm gefällt, kostenlos.