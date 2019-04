„Lassen Sie mich sagen: Lege dich mit der Geheimdienstgemeinde an, und sie kennen jede erdenkliche Art, sich an dir zu rächen.“ – Senator Chuck Schumer , der Mehrheitsführer im Senat, in einem Interview mit MSNBCs Rachel Maddow Anfang Januar 2017

„Ich habe gewisse Regeln, an die ich mich halte. Meine erste Regel: Ich glaube nichts von dem, was mir die Regierung erzählt. Nichts. Gar nichts.“ – George Carlin

Als jemand, dessen Webseite durch die ersten Manifestationen eines hysterischen Russiagate-Mobs verunglimpft wurde, könnte ich jetzt endlos darüber schreiben, dass das ganze Spektakel widerlegt worden ist. Aber das werde ich nicht tun. Lieber will ich hervorheben, dass, obwohl die ganze Sache in die Luft fliegt, wir noch jahrelang mit den ernsten und direkten Konsequenzen leben müssen.

Und vergessen wir nicht Luke Harding, jenen Kerl, der sogar ein Buch mit dem Titel „Collusion“ schrieb, das natürlich an die Spitze der Bestsellerliste der New York Times schoss.

Die einfache Antwort ist, dass die ganze öffentliche Besorgnis über "Fake News" nur eine List war – die Technologieriesen haben nur so getan als würden sie sich darum kümmern. Das eigentliche Ziel war es, wütende Politiker zu beruhigen, indem man eine Ausrede fand, um Meinungen zu löschen und zu entkräften, die nicht der Gesinnung und den Neigungen entsprechen, die die Vorstandsetagen der größten Technologieunternehmen und die Machtakteure des Establishments in Washington D.C. dominieren.

Michael Krieger: „Lest den Tweet unten und denkt darüber nach, was man getan hat.

Trump ist jetzt entlastet, aber die Tech-Giganten werden weiterhin zensieren, und dieser Impuls wurde erst durch die Russiagater in Gang gesetzt.

Somit hat ein falsches Narrativ zu einer Zensur geführt, die nicht verschwinden wird.“

Michael Krieger:

„Bei dieser übergeschnappten Hysterie frage ich mich manchmal, ob die ganze Russland-Trump-Verschwörung nur zu dem Zweck erfunden und verbreitet wurde, um eine gesellschaftliche Akzeptanz für Zensur zu erreichen.“

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um ein paar Auszüge aus dem letztjährigen Artikel „Dies sind die Zeiten, für die Bitcoin gemacht wurde“ zu zitieren:

Die Wahl von Donald Trump und Bernie Sanders unerwartet starker Lauf in einer manipulierten demokratischen Vorwahl erschütterte das neoliberale/neokonservative Establishment bis ins Mark. Die Status-quo-Reaktion war ebenso erbärmlich wie außergewöhnlich, da die Hysterie so völlig durch die Decke schoss, dass ich mich manchmal frage, ob das gesamte Narrativ einer Russland-Trump-Verschwörung nur erfunden und verbreitet wurde, um eine kulturelle Akzeptanz der Zensur zu fördern.

Es gibt zwei entscheidende Angriffsvektoren, die ins Visier genommen werden, wenn es darum geht, die Übertretungen amerikanischer Gedankenverbrecher zu bestrafen: Geld und Kommunikation, und wir müssen verstehen, dass Alex Jones unser kulturelles Meerschweinchen ist. Die Technologieriesen begannen damit, seine Stimme in die Knie zu zwingen, indem sie gleichzeitig seine Präsenz von vielen der heutigen dominanten Kommunikationsplattformen verbannt haben. Jetzt erschwert PayPal die Zahlungen, was seine Fähigkeit, Geld zu verdienen, bedroht. Man muss nicht mögen, was Alex Jones tut, um zu sehen, wie gefährlich das ist. Was ihm angetan wird, kann und wird auch anderen angetan werden, die von den Oligarchen in Silicon Valley als unerwünscht betrachtet werden, wenn sie zu beliebt werden. Was entsteht, ist ein Drehbuch, wie man im digitalen Zeitalter Druck ausüben und die Selbstzensur fördern kann, und man sollte besser aufpassen.

Lasst uns einen weiteren Schritt zurückgehen, um eine Bestandsaufnahme zu machen, wo wir uns befinden. Sicherlich waren ein Haufen betrügerischer Experten und falscher Journalisten vorübergehend verlegen, aber diese Leute kennen keine Scham und viele von ihnen haben bereits Ruhm und Reichtum erlangt. Außerdem werden diese Menschen, genau wie die kriminellen Bankiers aus der Zeit der Finanzkrise und die WMD-Hausierer des Irak-Krieges, die ihnen vorausgingen, eher befördert als mit lebensverändernden Folgen konfrontiert, für die die Gesellschaft schädigenden Lügen, die sie verbreiten. Tatsächlich ist unser System so völlig zugunsten bestimmter Arten von Meinungen manipuliert, dass nicht einmal die krassesten Lügner unter ihnen erleben werden, dass ihre Social-Media-Konten gekündigt werden.

Also ja, Russiagate ist spektakulär implodiert, aber wir haben immer noch eine selektive Zensur durch die Tech-Riesen, die sich auf eine bestimmte Art von "Verschwörungstheorie" oder gefälschte Nachrichten konzentrieren. Was Facebook, Apple, Google und andere an dieser Stelle deutlich gemacht haben, ist, dass gefälschte Nachrichten in Ordnung sind, solange sie die Lügen der Regierung oder der Geheimdienste wiederholen. Keine Menge an Krieg erzeugenden gefälschte Nachrichten, inspiriert von Regierungen, wird jemals von den Technologieriesen verbannt werden, aber wenn du es wagst, eine Diskussion über Impfstoffe, 9/11 oder die flache Erde zu führen, dann wird man nie wieder von dir hören.

Das Ende von Russiagate ändert nichts an dieser etablierten und sehr gefährlichen Doppelmoral. Wir sind wieder einmal mit einer aufgedeckten, monumentalen Falschheit konfrontiert, aber der Schaden wurde im öffentlichen Diskurs und der Fähigkeit, frei auf Amerikas dominanten Technologieplattformen zu kommunizieren, bereits zugefügt. Als solches werden wir weiterhin apathisch in eine sehr restriktive und unfreie Richtung geführt, wenn wir nicht aufwachen und einige ernsthafte Veränderungen vornehmen.

Ja, eine lächerliche, falsche und geistesgestörte Verschwörungstheorie wurde widerlegt, aber der Schaden ist bereits entstanden – und der Schaden ist schwerwiegend.