Wenn die Wahrheit politisiert wird, dann ist alles verloren

von Paul Craig Roberts, 21.02.2019

Trumps Kapitulation vor den Neokonservativen macht es für eine informierte Person unmöglich, ihn zu unterstützen. Er hat den Putsch gegen die Demokratie in Venezuela unterzeichnet, und er setzt das gesamte Leben aufs Spiel, indem er den INF-Vertrag mit Russland aufgelöst hat. Putin hat öffentlich angekündigt, dass die Folgen der rücksichtslosen und unverantwortlichen Entscheidung Washingtons, den INF-Vertrag aufzukündigen, die Ausrichtung auf die Raketenstandorte in Europa und auch auf die amerikanischen Kommando- und Kontrollzentren sein werden. http://www.informationclearinghouse.info/51130.htm

Während ich das schreibe, gibt es auf den Webseiten von BBC oder CNN oder irgendwo anders in den US-Print- und TV-Medien nichts über die klaren Aussagen des russischen Präsidenten. Trump hat den verrückten Neokons erlaubt, die Wahrscheinlichkeit eines nuklearen Armageddons nahezu zu einer Gewissheit zu machen, und das wird von den Presstituierten nicht vermeldet.

Es gibt nicht nur keine Beweise für Washingtons Behauptung, dass Russland den INF-Vertrag verletzt hat, die Verletzung des Vertrags liegt nicht im Interesse Russlands. Russische Mittelstreckenraketen können die USA nicht erreichen. Ziel des Vertrags ist es, Russland davon abzuhalten, Europa im Visier zu behalten, indem verhindert wird, dass US-Mittelstreckenraketen in Europa eingesetzt werden. Washington zerreißt den INF-Vertrag, um Mittelstreckenraketen an der russischen Grenze zu stationieren und gefährdet damit Europa.

Ein hoffnungsvoller Mensch könnte vielleicht einen Grund dafür finden, dass Trump, der erkennt, dass er machtlos ist, die Spannungen mit Russland abzubauen und die Kriege zu stoppen, beschlossen hat, den Neokonservativen freien Lauf zu lassen, in der Erwartung, dass sie Europa so sehr erschrecken werden, dass Europa mit Washington und der NATO in einem Akt der Selbsterhaltung brechen wird. https://sputniknews.com/europe/201902211072620749-europe-suicide-pact-us-missiles/

Vielleicht erkennt Trump, dass nur die Auflösung des Imperiums die Kriege stoppen kann, und dass der beste Weg, das Amerikanische Imperium zu zerstören, darin besteht, den verrückten Neokonservativen freie Fahrt zu geben.

https://www.strategic-culture.org/news/2019/02/21/pompeo-pence-and-alienation-europe.html

Wichtig ist nicht, welche politische Partei oder welchen Kandidaten wir unterstützen, sondern dass wir die Wahrheit unterstützen, wo immer wir sie finden. Die meisten Menschen sind darüber verwirrt. Wenn die Wahrheit auf der Seite von Trump ist und du die Wahrheit unterstützt, dann sehen die Leute einen als Trump-Unterstützer. Dies zeigt, wie politisiert und emotional das amerikanische Denken geworden ist. Andrew McCabe, ehemaliger stellvertretender Direktor des FBI, hat deutlich gemacht, dass das FBI, die Demokratische Partei, die US-Medien, der ehemalige CIA-Direktor John Brennan, der ehemalige Direktor der Nationalen Nachrichtendienste James Clapper und das US-Justizministerium (sic) an einem Plan beteiligt waren und sind, Präsident Trump aus dem Amt zu entfernen. Das betrügerische "Steele-Dossier" ist die Grundlage für die betrügerische Untersuchung zum "Russiagate". Eine Reihe von Gesetzen wurde von den an der Verschwörung Beteiligten verletzt. Z.B. wurden vom FISA-Gericht Abhörgenehmigungen unter falschem Vorwand eingeholt, und es gibt wenig, wenn überhaupt, Zweifel, dass Brennan, Comey, Rosenstein und Mueller des Landesverrats und der Verschwörung gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten schuldig sind. Indem wir fordern, dass diese Regierungsbeamten zur Rechenschaft gezogen werden, verteidigen wir die Wahrheit und den Rechtsstaat, nicht Trump.

Russiagate ist ein Schwindel, aber der INF-Vertrag und der offene Plan zum Sturz der venezolanischen Demokratie sind keine Schwindeleien. Das sind die Verbrechen, für die Trump zur Rechenschaft gezogen werden sollte, nicht für eine Verschwörung mit Putin.