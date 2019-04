Viele aufmerksame Beobachter haben bemerkt, dass die Establishment-Typen auf der rechten „Never Trump“-Seite und die linken „Russiagate Verschwörungstheoretiker“ nicht wirklich stört, was Trump tut, sondern wie er es tut. Diese politischen Cliquen mögen in vielen Fragen uneins sein, aber was sie gemeinsam haben – abgesehen vom Trump Derangement Syndrom – ist eine Liebesaffäre mit dem US-Imperium und eine bedingungslose Hingabe für die Aufrechterhaltung der geopolitischen Vorherrschaft der USA, koste es was es wolle.

Wir haben es vor kurzem wieder gesehen, als die Europäische Kommission beschlossen hat, es den einzelnen Ländern zu ermöglichen, selbst über Huawei's Beteiligung am 5G-Ausbau zu entscheiden, obwohl die Trump-Administration ein Verbot forderte. Wir haben es auch gesehen, als Italien kürzlich trotz der Einwände der USA die chinesische Belt and Road-Initiative unterzeichnete, sowie bei Xi Jinping, der letzte Woche eine Reihe von Abkommen mit Frankreich unterzeichnete, während die USA mitten in einem Handelskrieg feststecken.

Michael Krieger: "Bin ich der Einzige der bemerkt hat, dass die USA herumlaufen und den halben Planeten sanktionieren, während China um die Welt zieht und Verträge abschließt?"

Die bloße Tatsache, dass Amerikas europäische Verbündete die Forderungen der USA an einer Vielzahl von Fronten so eklatant zurückgewiesen haben, lässt mich in letzter Zeit zu dem Schluss kommen, dass eine multipolare Welt irgendwann in ferner Zukunft nicht mehr bloß vielleicht kommt, sondern tatsächlich bereits hier ist. Mit anderen Worten, es scheint, dass die Welt, wie sie heute aussieht, bereits von einer Vielzahl von geopolitisch bedeutenden Mächten geprägt und beeinflusst wird. Die einzige Fraktion, die dies noch nicht zu verstehen scheint, ist die US-Regierung selbst, was natürlich eine sehr gefährliche Situation ist. Der Rest der Welt weiß nicht, wie man den Verantwortlichen an den Machthebeln in den USA die Realität näher bringen kann. Niemand will es ihnen unverblümt sagen, denn es ist ziemlich deutlich geworden, dass viele eingefleischte Imperialisten immer noch bereit sind, einige sehr böse und dumme Dinge zu verdoppeln, um eine Illusion der Weltherrschaft aufrechtzuerhalten.

Mit dem gescheiterten Regimewechsel in Syrien und jetzt dem schändlichen Staatsstreich in Venezuela ist klar geworden, dass die USA trotz ihres gigantischen Verteidigungsbudgets und 800 formalen Militärbasen in 80 Ländern nicht mehr so leicht bekommen können, was sie wollen. Die effektivste Waffe, über die das US-Imperium derzeit noch verfügt, ist eine Dominanz des globalen Finanzsystems und die zentrale Rolle des USD in diesem System. Deshalb hat die Trump-Administration diese Finanzinstrumente so aggressiv eingesetzt, aber natürlich ist es genau dieser Missbrauch von Amerikas exorbitanten Privilegien, der letztendlich zu einem ernsthaften Rückgang der globalen Position des USD auf dem Weg dorthin führen wird (ich erwarte, dass er sich bis 2025 auswirkt).

Wenn du ein Amerikaner bist, der das liest und es deprimierend findest, verzweifle nicht. Das US-Imperium, wie es heute aussieht, ist äußerst korrupt, gewalttätig und arbeitet gegen die Interessen des durchschnittlichen amerikanischen Bürgers, sowohl wirtschaftlich als auch aus der Sicht der Bürgerrechte. Obwohl der Übergang von der unipolaren Macht zu nur einer von mehreren Großmächten eine Herausforderung darstellen wird, sollten wir das als Chance sehen. Unsere Regierung und unsere Kultur geben viel zu viel von ihrer Energie und ihrem Reichtum aus, um die Welt zu dominieren, und wir haben gemeinsam aus den Augen verloren, um uns um das Land zu kümmern, in dem wir tatsächlich leben.

Unsere Medien sind ein Witz und Brücken stürzen ein, während ich das hier schreibe. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs.