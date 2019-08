https://www.theautomaticearth.com/2019/06/mh17-compromised-from-the-start/

MH17: Von Anfang an kompromittiert

von Raúl Ilargi Meijer, 20.06.2019

Die Untersuchung des Absturzes des Flugzeugs MH17 der Malaysia Airlines in der Ostukraine war von Anfang an kompromittiert. Der Absturz am 17. Juli 2014 erfolgte kurz nach der "Euromaidan-Revolution" in Kiew – die im November 2013 begann und am 23. Februar 2014 in der Amtsenthebung des gewählten Präsidenten Janukowitsch gipfelte, der von John McCain, Victoria Nuland und dem damaligen US-Botschafter in der Ukraine (heute Botschafter in Griechenland) Geoffrey Pyatt für die USA sowie verschiedenen EU-Akteuren freudig unterstützt wurde.

Russland reagierte mit der "Annexion" der Krim – eine große Mehrheit seiner Bevölkerung hatte für Janukowitsch gestimmt – und damit war der Zugang zu ihrem einzigen Warmwasserhafen gesichert. Dort wurde kein Schuss abgegeben, aber in der Ostukraine (Donbass) war es ganz anders, wo die Menschen russischer Herkunft auch nicht einem neuen Regime unter Nulands Marionette Yatsenyuk – und später Poroshenko ausgesetzt werden wollten. Sie begannen einen Bürgerkrieg, der bis heute andauert. (Anm.d.Ü.: Den Bürgerkrieg begannen doch wohl die Putschisten aus Kiew!)

In diesem heftigen politischen Klima stürzte MH17 ab und tötete alle ihre 298 Passagiere, von denen 196 die niederländische Staatsangehörigkeit hatten. Drei Wochen später, am 8. August, wurde ein Joint Investigation Team (JIT) gebildet, das von Holland geleitet werden sollte und auch Vertreter aus Australien, Belgien und der Ukraine umfassen sollte. Was seltsam ist, denn zu diesem Zeitpunkt war die Ukraine sicherlich ein potenzieller Verursacher des Absturzes.

Malaysia trat erst im Dezember bei, angeblich weil es erst dann endlich zustimmte, der Ukraine, einer verdächtigen Nation, ein Veto gegen alle Schlussfolgerungen zu gewähren, die das Team veröffentlichen würde. Malaysia hatte die Black Boxes bereits von pro-russischen Rebellen in der Region erhalten und im August an das Team weitergegeben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Art und Weise, wie das JIT gebildet wurde, sehr merkwürdig war. Die Länder haben sogar eine geheime Vereinbarung unterzeichnet.

Unmittelbar nach dem Absturz zeigten Menschen wie der damalige US-Vizepräsident Joe Biden sowie Frans Timmermans, der damalige niederländische Außenminister und heutige Kandidat für den EU-Spitzenposten, mit dem Finger auf Russland als die für den Abschuss des Flugzeugs verantwortliche Partei. Auch merkwürdig, da es keine Untersuchung gegeben hatte und das Flugzeug in einem Bürgerkriegsgebiet abstürzte, in dem der Zugang fast unmöglich war. Damals war die Rede davon, dass die USA Satellitenbilder haben, aber es wurden noch keine veröffentlicht.

In dieser Atmosphäre veranstaltete das JIT gestern, am 19. Juni 2019, eine weitere Pressekonferenz, bei der es vier Männer, drei aus Russland und einen aus der Ukraine, beschuldigte, am Abschuss des Flugzeugs "beteiligt" zu sein. Aber auch hier, fast 5 Jahre nach dem Vorfall, legte das Team keine Beweise für seine Anschuldigungen vor und sagte, dass sie erst in neun Monaten vorgelegt werden, wenn ein Prozess in den Niederlanden beginnt.

Das JIT warf Russland auch erneut vor, sich der Zusammenarbeit zu verweigern, obwohl Russland seit dem Abschuss von MH17 seine Hilfe angeboten hat. Es ist einfach nicht die Hilfe, die jene Leute wollen, die die Russen beschuldigt haben, bevor es einen Hinweis auf Beweise dafür gab. Und es gibt immer noch keine Beweise. Russland hat lange und detaillierte Berichte über den Vorfall eingereicht, obwohl man sie ignoriert hat. Aber diese Berichte wurden... ignoriert.

Der Prozess wird ab dem 9. März 2020 ohne die Angeklagten stattfinden, da Russland seine Bürger nicht ausliefert, ebenso wenig wie die Ukraine. Außerdem wird angenommen, dass sich der Angeklagte aus der Ukraine im Donbass befindet, wo die Regierung keinen Zugang hat.

Also wird dies ein Schauprozess sein. Und man muss sich fragen, warum er inszeniert wird. Was nützt ein Prozess, bei dem sich die Angeklagten nicht selbst verteidigen? Sicher, die offizielle Linie ist, dass sie es lieben würden, wenn die Männer eine Verteidigung anbieten würden, aber das riecht ein wenig zu sehr nach dem, was mit Julian Assange passiert ist. Wie stehen die Chancen für ein faires Verfahren, wenn so viele Schlussfolgerungen zu so früher Zeit gezogen wurden?

Es gibt keinen Menschen in Europa westlich der russischen Grenze, die nicht glaubt, dass die Russen es getan haben. Die Medien kümmern sich darum. Auch in den USA gibt es keine. Aber der malaysische Ministerpräsident selbst sagte gestern wieder, das Team habe nichts bewiesen und nur Hörensagen produziert. Ich scherze nicht, ich lese heute einen Artikel über die BBC, der fragt, ob der 93-Jährige (Ministerpräsident), der 43 seiner Landsleute verloren hat, das nur gesagt hat, weil er Palmöl an Russland verkaufen wollte.

Und in der Zwischenzeit sind die Beweise nicht vorhanden und werden es für weitere 9 Monate, wenn überhaupt, nicht sein, und die EU hat heute ein weiteres Jahr zu ihren russischen Sanktionen gegen die Krim hinzugefügt, und 4 Männer können ihre Beteiligung so verweigern, wie sie wollen, aber sie können erst im März 2020 und erst bei einem Schauprozess mit internationalen Fahndungsbefehlen, die über ihren Köpfen hängen, vorgehen.

Den vier fraglichen Männern wird übrigens nicht vorgeworfen, die BUK-Rakete abgefeuert zu haben, die angeblich die MH17 abgeschossen hat. Ihnen wird nur vorgeworfen, den Transport der Rakete und des Trägers von Russland in die Ukraine – und zurück – ermöglicht zu haben. Das ukrainische JIT-Team stützt die gesamte Geschichte dieses Transports auf Seriennummern, die es angeblich gefunden hat.

Am 17. September 2018 sagte das russische Verteidigungsministerium in einer YouTube-Antwort auf eine JIT-Ausstellung am 24. Mai 2018, dass es diese Seriennummern 8868720 und 1318869032 und 9M38 aufgespürt habe, und sagte, dass sowohl die Trägerrakete als auch die den Zahlen entsprechende Rakete bereits 1986 von Russland an die Ukraine verkauft wurde, dorthin transferiert wurde und seitdem das Land nie wieder verlassen habe.

Ich erhalte diese Informationen aus einem langen, tiefgründigen und sehr empfehlenswerten Essay von Eric Zuesse vom Dezember 2018 „Wende im Fall MH17: Die Schuld der Ukraine ist jetzt bewiesen“ den ich die letzten Tage gelesen habe, in denen Eric sagt: "....wenn die von der JIT gelieferten Beweise authentisch sind – was das ukrainische Team behauptet – dann verurteilt es die Ukraine sofort. Das ist ein beweiskräftiges Schachmatt gegen die ukrainische Seite."

Zuesse beschreibt in diesem Artikel auch Behauptungen aus verschiedenen Quellen, dass die MH17 zwar von einer BUK-Rakete getroffen worden sein könnte, aber sicherlich nicht das Einzige war, was sie traf. Es gab mindestens einen Kampfflugzeug, das in der Nähe des Flugzeugs gesehen wurde, bevor es herunterkam, wie mehrere Augenzeugenberichte behaupten, und es wird behauptet, dass sie sicher auf das Cockpit und vielleicht andere Teile des Flugzeugs geschossen haben. Es ist ein ausgezeichneter Artikel, der sehr gut recherchiert und voller Links ist, um seine Punkte zu beweisen.

https://www.zerohedge.com/news/2019-01-01/mh17-turnabout-ukraines-guilt-now-proven

Hier auf Deutsch:

https://www.theblogcat.de/archiv/archiv-2018/dezember-2018/

Es gibt viele Dinge, die bei der MH17 Untersuchung nicht stimmen. Dass der Premierminister eines Ihrer Mitgliedsländer sich darüber beschwert, dass Sie nach 5 Jahren nur noch Hörensagen produzieren und keine Beweise, das ist die geringste Sorge. Die Niederlande als Hauptopfer, das die Untersuchung leitet, ist seltsam. Wie neutral können sie sein? Ihr Außenminister (Anm.d.Ü.: das Ekel Timmermans) gab Russland die Schuld, bevor die Ermittlungen abgeschlossen wurden. Und Holland war Hauptsponsor der "Euromaidan Revolution", d.h. der Vertreibung eines gewählten Präsidenten.

Dennoch muss die Position der Ukraine in all dem das größte Warnzeichen sein. Sie hatten viel zu gewinnen, wenn sie Gräueltaten begingen und dann Russland für sie verantwortlich machten. Außerdem waren Yatsenyuk und Nuland sowie die USA und die EU mächtig wütend, dass Russland sie auf der ganzen Krim überlistet hatte.

Aber anstatt die Ukraine von der Untersuchung fernzuhalten, wurde sie zu einem wichtigen Mitwirkenden und erhielt sogar ein Vetorecht zu allem, was daraus hervorging. Soweit wir wissen, sind sie die einzige Partei mit solchen Rechten. Wenn man einen Krimi oder Film mit solchen Zutaten präsentiert, würde einem niemand glauben. Solche Dinge passieren nicht im wirklichen Leben.