https://washingtonsblog.com/2019/01/mass-murder-suspect-vetoes-verdict.html

Ein des Massenmordes Verdächtiger legt sein Veto ein

von Eric Zuesse, 09.01.2019

Der Abschuss des malaysischen Flugzeugs MH17 über der Konfliktzone im Bürgerkrieg der Ukraine am 17. Juli 2014 wurde am 24. Mai 2018 von einem Gremium aus fünf Regierungen endgültig beurteilt. Eine dieser fünf Regierungen ist ein Hauptverdächtiger in diesem Fall, die Ukraine selbst. Der Ukraine wurde am 8. August 2014 das absolute Vetorecht (1) über das endgültige Urteil dieser Ermittlungsgruppe (JIT) eingeräumt. Das am 24. Mai verkündete Urteil lautete, dass die von der ukrainischen Regierung gehasste russische Regierung diesen Abschuss und Massenmord an den 298 Menschen in diesem Flugzeug begangen hat. Jedes Urteil, dass die Ukraine das Flugzeug abgeschossen hätte, wurde von Anfang an von der Ukraine abgelehnt, und so wurde Russland am 24. Mai letzten Jahres für schuldig befunden.

Die Vereinbarung vom 8. August 2014 (2) sah vor, dass es in diesem Fall kein Urteil geben kann, es sei denn, es gibt ein Urteil, das "die Zustimmung aller Parteien" der Ermittlungsgruppe hat. In der offiziellen Ankündigung hieß es, dass keine Feststellungen zum MH17-Ereignis veröffentlicht werden, es sei denn, es liegt "der Eingang der Zustimmung aller an der Untersuchung beteiligten Parteien" vor.

Damals umfasste das Team vier Länder: Niederlande, Australien, Belgien und Ukraine. Alle vier haben es unterschrieben. Ein fünftes Mitglied wurde später hinzugefügt, Malaysia, das ebenfalls (wenn auch widerstrebend) dieses Abkommen vom 8. August 2014 unterzeichnete. Wenn eine dieser vier (jetzt fünf) Regierungen einem vorgeschlagenen Urteil widersprach, dann wäre es einfach unmöglich, dieses vorgeschlagene Urteil der Jury öffentlich bekannt zu geben. (HINWEIS: Ich war der einzige Reporter in englischer Sprache, der dieses Abkommen vom 8. August 2014 übersetzt und darüber berichtet hat (3) – ein Abkommen, das immer noch nicht veröffentlicht wurde, außer zwei kurzen Nachrichten in der ukrainischen Presse.)



Dieses Gremium nennt sich "Joint Investigation Team", und es hat in seiner Präsentation am 24. Mai 2018 (4) gegen Russland entschieden, dass "die 53. Raketenbrigade... der russischen Armee aus Kursk in der Russischen Föderation (5)" das Flugzeug abgeschossen hat und Russland sich damit der Ermordung der 298 Menschen schuldig gemacht hat. Sofort berichtete die Washington Post (6), dass "die Strafanzeige gegen das russische Militär oder die russische Regierung die Spannungen zwischen dem Kreml und dem Westen wahrscheinlich noch verschärfen und russische Behörden in den Tod europäischer Touristen auf dem Weg nach Kuala Lumpur, Malaysia, verwickeln würde". Dann, am nächsten Tag, dem 25. Mai, titelte der britische Telegraph mit der Überschrift "Niederlande und Australien fordern eine Entschädigung für MH17-Opfer, da sie Russland beschuldigen, ein Flugzeug abgeschossen zu haben (7)", und berichtete, dass "Australien und die Niederlande erklärt haben, dass sie Russland rechtlich für den Abschuss des Malaysia Airlines-Fluges 17 über der Ukraine im Jahr 2014 verantwortlich machen und Entschädigungen für Angehörige der 298 getöteten Menschen verlangen werden".

Noch nie zuvor in der Geschichte wurde einem Verdächtigen in einem Mordfall – geschweige denn in einem Massenmordfall wie diesem – ein Vetorecht gegenüber dem Urteil eingeräumt. Diese Situation ist daher beispiellos und historisch.

Am 31. Dezember, dem letzten Tag des Jahres 2018, beschrieb ich ausführlich den aktuellen Fall gegen die Ukraine (8) und schickte ihn per E-Mail an alle Nachrichtenmedien im Westen. Das JIT-Team durfte keinen Fall gegen die Ukraine in Betracht ziehen. Aber da war es, für jedes Nachrichtenmedium, das seinem Publikum, das dies wünscht, zur Verfügung gestellt wurde. (Kein größeres Nachrichtenmedium hat es akzeptiert und veröffentlicht.) Hier wird es nur eine zusammenfassende Darstellung dieses Falles geben. Ein großer Teil der Leser-Kommentare zu diesem Artikel sagte, dass er zu lange zum Lesen sei; hier ist also eine Zusammenfassung:

Der erste Teil des Falles besteht darin, dass die Beweise, die das JIT-Team am 24. Mai vorgelegt hatte, Details enthielten, die die Ukraine tatsächlich verurteilen, die aber in der Präsentation des JIT einfach ignoriert wurden, nicht einmal berücksichtigt wurden. Mit anderen Worten, der erste Teil verwendet die gleichen Beweisstücke, von der das JIT sagte, dass es Russland belaste. Daher baut Russland den Fall hier auf den gleichen Beweisen auf, die das JIT verwendet hat, um Russland zu verurteilen.

Die Präsentation des JIT vom 24. Mai (4) besagt, dass sie Teile der Rakete gefunden hätten, die das Passagierflugzeug zerstört hätten. Diese Teile wurden in ihrer Präsentation gezeigt. Das JIT behauptete lediglich, dass diese Teile von der Rakete stammten, die das Flugzeug abgeschossen habe, aber keinen Beweis dafür lieferte, dass es so war, noch dass diese Rakete tatsächlich irgendwo in der Nähe der Absturzstelle gefunden worden war oder etwas mit dem Abschuss der MH17 zu tun hatte. Sie sagen nur, dass es so war. Darüber hinaus haben sie es versäumt, eine Herkunft der Rakete, eine Dokumentation über den Besitz, die Kontrolle und den Einsatz dieser Rakete in dem Zeitraum seit ihrer Herstellung im Jahr 1986 vorzulegen. Keine Schlussfolgerung in Bezug auf Russland oder die Ukraine kann rechtlich über diese Raketenteile gezogen werden, ohne die Herkunft der Rakete zu kennen – unabhängig davon, ob sie am 17. Juli 2014 im Besitz Russlands war und von Russland betrieben wurde, oder stattdessen von der Ukraine, oder stattdessen von den ukrainischen Separatisten, oder von jemand anderem.



In der Abschrift der Präsentation der JIT vom 24. Mai wurde behauptet, dass die Schlüssel-Seriennummer auf den beiden Raketenfragmenten 1318869032 lautet, da "die Nummer 9032 (in dieser Nummer) die eindeutige Identifikationsnummer dieses spezifischen Raketenmotors ist". Sie konnten jedoch keinen Beweis für die Herkunft der Rakete erbringen.

Am 17. September 2018 dokumentierte die russische Regierung die Herkunft dieser Rakete, nicht nur mit Hilfe der 9032, sondern auch mit anderen Seriennummern, die auf den Fragmenten in der Präsentation des JIT-Teams vom 24. Mai gezeigt wurden. In der Präsentation Russlands wurden 1318869032, 8868720, 886847379 und 9M38 ausführlich diskutiert. Alle diese Zahlen, die auf den Fragmenten sichtbar waren, stammen nachweislich von ein und derselben Buk-Rakete. Sie war im Dezember 1986 in Russland hergestellt und 1986 umgehend in die Ukraine geschickt worden und befand sich danach weder in Russland noch im Besitz der russischen Regierung. Sie verblieb in der Ukraine. So zeigt beispielsweise die Aufzeichnung über 886847379, dass diese erst fünf Tage zuvor montierte Rakete am 29. Dezember 1986 an die heute 223. Flugabwehr-Raketenbrigade in Ternopol Ukraine geschickt wurde, wo sie nach der Unabhängigkeit der Ukraine 1991 Teil der ukrainischen Streitkräfte wurde.



Hier das Video des russischen Verteidigungsministeriums zur Buk: