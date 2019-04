Bannon, Prince und andere Rechtsextreme versuchen jetzt, ihren Anhängern und Weggefährten jenes „Gruppendenken“ zu verpassen, das der Nazi-Propagandaminister Joseph Goebbels auf Deutschland angewandt hat.

Erik Prince, der Gründer des Söldnerunternehmens Blackwater, und der selbsternannte Führer der Faschistischen Internationalen, Steve Bannon, haben sich zusammengetan und die alte, diskreditierte neokonservative Theorie des "Kampfes der Kulturen" abgestaubt, um die globale Stabilität mit religiösem und ethnischem Nationalismus zu bedrohen.

Eine der wichtigsten Enthüllungen im Bericht des ehemaligen Sonderermittlers des Justizministeriums, Robert Mueller, über die Wahl 2016 ist die enge Zusammenarbeit, die Bannon mit Prince aufgebaut hat. Bannon und Prince, die einen fruchtbaren politischen Boden für ihre rechtsextremen Überzeugungen sehen, haben unter der Schirmherrschaft ihres erklärten Katholizismus eine Bewegung gegründet, die sowohl den jetzigen Papst als auch die Europäische Union bedroht.

Der Kampf der Kulturen war der Hauptgrundsatz von Samuel P. Huntington von der Harvard Universität. Huntington verteidigte auch die profaschistische Mexican Institutional Revolutionary Party (PRI) in Mexiko und die Militärdiktatur Brasiliens. Huntington war auch ein Verfechter des südafrikanischen Apartheidstaates und plädierte für dessen "Reform" statt für seine Abschaffung. Huntingtons Ansätze zur lateinamerikanischen Einwanderung in die Vereinigten Staaten dienen als Grundlage für die drakonische Anti-Immigrationspolitik von Donald Trump und seinem "Einwanderungs-Zaren" Stephen Miller. Huntington sah Europa und Westeuropa, einschließlich Kroatien und Slowenien, sowie Australien und Neuseeland als "Kernzivilisation" gegenüber dem Rest der Welt. Huntington machte es sich zur Aufgabe, die christlich-orthodoxen Nationen des Balkans, einschließlich Griechenland, sowie Weißrussland, Russland, die Ukraine und Armenien, aus der Kernzivilisation auszuschließen.

Um die politische Vorherrschaft rechtsextremer politischer Parteien und Politiker voranzutreiben, hat Bannon eine Ausbildungsakademie für rechtsextreme christliche Fanatiker in dem Kloster Trisulti im zentralitalienischen Collepardo aufgebaut. Bannon hat zugegeben, dass er dem globalem Drehbuch von George Soros folgt. Anstelle eines neoliberalen globalen Netzwerks, wie das von Soros, schafft Bannon eine rechtsextreme politische Bewegung in Europa, die ihre Tentakeln auf die ganze Welt ausdehnen wird, vor allem in den "Kernzivilisationsländern" Huntingtons sowie in Brasilien, Chile und Argentinien. Mit seiner Fraktion "The Movement", die in Brüssel im Einsatz ist und auf die bevorstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament abzielt, hat Bannon ein Schisma innerhalb der römisch-katholischen Kirche genutzt, um die Gegner von Papst Franziskus I. davon zu überzeugen, dass er sich in Collepardo in dem Kloster aus dem 13. Jahrhundert niederlassen darf.

Bannon bereitet eindeutig die Voraussetzungen für einen überarbeiteten "Kampf der Kulturen" zwischen dem Judäo-Christentum und dem Rest der Welt vor. Der Faschismus wird als das bevorzugte politische System für den westlichen "Kern" angesehen.

Bannons Kollege im Trump-Wahlkampf 2016, Michael Ledeen, ein berüchtigter Neokonservativer, schrieb 1972 ein Buch, das die faschistische politische Philosophie unterstützt. Unter dem Titel "Universeller Faschismus: Die Theorie und Praxis der Faschistischen Internationale, 1928-1936", beschreibt Ledeen in glühenden Worten Mussolinis Bemühungen, in den späten 1920er und frühen 1930er Jahren eine internationale faschistische Bewegung zu schaffen. Laut einem Interview, das Ledeen 2002 der neokonservativen "National Review" gab, läuft die Ledeen-Doktrin auf folgendes Credo hinaus: "Alle zehn Jahre oder so müssen die Vereinigten Staaten ein kleines, beschissenes kleines Land angreifen und gegen die Wand werfen, nur um der Welt zu zeigen, dass wir es ernst meinen." Mussolinis Vorlage wurde weitgehend von Bannon übernommen, der immer noch, zusammen mit dem neokonservativen Nationalen Sicherheitsberater John Bolton, Trump's Ohr bei der Außenpolitik hat.

Bannon versucht, den Nexus seiner jüdisch-christlichen Kernzivilisation von vermeintlichen Feinden zu säubern, zu denen auch vatikanische Loyalisten von Papst Franziskus gehören. Bannon führt – in Zusammenarbeit mit dem extrem konservativen Kardinal Raymond Burke und dem ehemaligen Papst Benedikt XVI. – einen politischen Dschihad gegen Papst Franziskus. Bannon glaubt, dass der derzeitige Pontifex ein gefährlicher Liberaler und ein "Cultural Marxist" ist, der viele der Politiken von Präsident Barack Obama unterstützt. Bannon und eine rechtsgerichtete katholische Gruppe in der Nähe von Burke, dem Institut für Menschenwürde, oder dem Dignitatis Humana Institute, das Bannon in seinem neuen Hauptquartier in der Trisulti-Abtei betreibt, widersetzt sich dem Ziel von Franziskus, einen "Kampf der Kulturen" zwischen Christentum und Islam zu vermeiden.

Bannons Finanzgesellschaft, Bannon & Company, investiert in Bitcoin und andere Kryptowährungen, die von vielen Finanzexperten als riesiger Betrug angesehen werden. Kryptowährungen werden von Neonazis und Faschisten bevorzugt, um ihre Aktivitäten zu finanzieren, ohne sich um die finanzielle Überwachung durch Bankenaufsichtsbehörden und Finanzinstitute zu sorgen. Bannon, als ehemaliger Goldman Sachs Vorstand, versteht es, Hindernisse im Finanznetzwerk zu vermeiden.

Einige der obligatorischen Studien an der Bannon-Akademie für Neonazis werden sicherlich die Arbeiten und Gedanken von Julius Evola (1898-1974) sein, einem rechtsextremen italienischen Philosophen, der die Inspiration für mehrere faschistische Terroranschläge in Italien in den 1960er, 70er und 80er Jahren lieferte, darunter den tödlichen Bombenanschlag auf den Hauptbahnhof von Bologna im Jahr 1980. Bannon ist ein Förderer von Evolas Lehre, die als Traditionalismus bekannt ist. Die Anhänger von Evola werden als "Kinder der Sonne" bezeichnet und umfassen Anhänger zweier führender neonazistischer Parteien in Europa: Goldene Morgendämmerung in Griechenland und Jobbik in Ungarn. Andere traditionell orientierte Philosophen, die sich alle mit indoeuropäischem arischem Okkultismus beschäftigten und in der Zwischenkriegszeit in unterschiedlichem Maße den Faschismus annahmen, sind die Rumänin Mircea Eliade (1907-1986), der Franzose und Ägypter René Guénon (1886-1951) und der Ceylonese (Sri Lanka) Ananda Coomaraswamy (1887-1947).

Der US-amerikanische Neonaziführer und "alt-right“ Begriffsschöpfer Richard Spencer, ein Studienfreund von Trumps Anti-Immigrationszar Stephen Miller, ist auch ein Anhänger von Evola. Evolas Schriften waren eine Inspiration für die faschistische Bewegung von Benito Mussolini und die Schutzstaffel (SS) von Heinrich Himmler. Evola besuchte sogar das SS-Hauptquartier in Deutschland, um seine Philosophie des Faschismus in den Dienst der SS zu stellen.

Bannons und Princes verflochtene politische Finanzen wurden während des Präsidentschaftswahlkampfes 2016 enthüllt. Prince spendete etwa 150.000 Dollar an das Pro-Trump PAC "Make America Number 1 in 2016". Im Gegenzug schüttete das PAC Hunderttausende von Dollar an Cambridge Analytica und Glittering Steel, eine Videoproduktionsfirma aus. Bannon war Mitbegründer beider Unternehmen. Bannon wurde auch durch großzügige Mittel des Hedge-Fonds-Milliardärs Robert Mercer unterstützt. Derzeit, mit einem scheinbar endlosen Angebot an Geldern, führt Bannon einen rechtsextremen Aufstand in Europa durch, an dem neonazistische, faschistische und rechtsextreme katholische Organisationen in der Nähe des Opus Dei beteiligt sind.

Erik Prince wandte sich vom konservativen Calvinismus seines reichen Vaters ab, der Autoteile herstellt, um den Katholizismus, das Opus Dei, den Souveränen Malteserorden – mit Sitz in Rom und rivalisierenden Kopfschmerzen für Papst Franziskus – und die Legionäre Christi anzunehmen. Das Opus Dei wurde 1928 vom spanischen Priester Josemaría Escrivá als profaschistische und pro-Franco Antwort auf die liberaleren Jesuiten gegründet. Es ist bemerkenswert, dass Papst Franziskus, der erste Jesuitenpapst, derzeit einen virtuellen Bürgerkrieg innerhalb der katholischen Kirche und der vatikanischen Hierarchie erlebt, der von Leuten wie Bannon, Prince, Ex-Papst Benedikt und anderen rechten Mitgliedern des Kardinalskollegiums angeheizt wird.

Bannon, Prince und andere Rechtsextreme versuchen jetzt, ihren Anhängern und Weggefährten jenes „Gruppendenken“ zu verpassen, das der Nazi-Propagandaminister Joseph Goebbels auf Deutschland angewandt hat. In seiner bahnbrechenden Arbeit fasste der Professor der Yale University, Irving Janis, das "Gruppendenken" zusammen, vor allem, wie Gruppen funktionieren, und das Beste in den Menschen hervorzubringen, aber umgekehrt auch das Schlimmste hervorbringen können. Janis' 1982 erschienenes Buch "Groupthink" beschreibt das Phänomen, indem er den deutschen Philosophen Friedrich Nietzsche aus dem 19. Jahrhundert zitiert: "Wahnsinn ist die Ausnahme bei Einzelpersonen, aber die Regel bei Gruppen." Die gegenwärtige Faszination und die breite Unterstützung Europas für politische Parteien, die nach der Nazi-Niederlage 1945 weitgehend verboten und gemieden wurden, haben ein Umfeld geschaffen, in dem Bannon, Prince und ihre Mitarbeiter ein offenes Publikum für ihren Extremismus finden. In solchen Klimazonen erlaubt eine Strategie der Spannung einen Kampf der Zivilisationen, was für die Neokons und die extreme Rechte ein Nirwana ist.

Die jüngsten tödlichen Angriffe auf die Moscheen von Christchurch scheinen der erste Akt in einer Strategie des Spannungskonflikts gewesen zu sein, der von den Rechtsextremen geführt wird. Die Bombenanschläge am Ostersonntag auf Kirchen in Negombo, Batticaloa und Colombo, Sri Lanka, sowie auf drei Fünf-Sterne-Hotels in Colombo – die weit über 300 Menschen töteten – wurden angeblich von einer bisher unbekannten Gruppe namens National Thowheed Jamath oder National Monotheism Organization behauptet. Die Regierung Sri Lankas behauptete, dass die Anschläge eine Vergeltung für die Bombenanschläge auf die Moschee in Christchurch seien. Einige Dinge sind über die Gruppe bekannt, die behauptet, sie habe die Anschläge in Sri Lanka durchgeführt. Sie ist weder mit dem islamischen Staat noch mit Al-Qaida operativ verbunden, obwohl der islamische Staat nicht nachprüfbare Verantwortung geltend machte. Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern sagte, dass der neuseeländische Geheimdienst keine Hinweise darauf habe, dass die Anschläge in Sri Lanka eine Vergeltung für die Anschläge in Sri Lanka seien. Es sei darauf hingewiesen, dass Neuseeland als Mitglied der FIVE EYES Signal Intelligence Alliance Zugang zu unzähligen Kommunikationsabhöreinrichtungen hat.

Während am 15. April Flammen aus der legendären Notre-Dame Kathedrale in Paris loderten, brach in der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem ein Feuer aus, dem dritthöchsten Schrein des Islam. In den Wochen vor dem Brand von Notre Dame brachen Vandalen in Notre-Dame-des-enfants in Nîmes, Frankreich, ein und schmierten Kot auf das Kruzifix und die Wände der Kirche. Im März brach ein Feuer in einer anderen berühmten Pariser Kirche, Saint-Sulpice, aus. Im Februar brach in der Kathedrale von Lavaur, Frankreich, ein Feuer aus. Dem Brand ging der Vandalismus von Saint Nicolas in Houilles und Saint Nicolas in Maisons-Laffitte in Yvelines voraus.

Brandstiftung zerstörte auch drei afroamerikanische Kirchen in Opelousas, Louisiana. Der Sohn eines Sheriff-Stellvertreters wurde wegen Brandstiftung verhaftet. Louisiana war kürzlich Schauplatz erneuter Aktivitäten von Ku Klux Klan und anderen weißen rechtsextremistischen Gruppen.

Alle Vorfälle – in Neuseeland, Sri Lanka, Frankreich und Louisiana – die als Terrorismus bestätigt wurden und für die das Urteil noch immer aussteht, sollten aus der Sicht der Strategie der Spannungen und eines letzten Kampfes zwischen Christentum und Islam betrachtet werden, den Bannon, Prince und ihre Anhänger in Brüssel und dem Trisulti-Kloster veranstalten.

Die Welt hat dieses spezielle Spiel schon einmal gesehen. Von den späten 1960er bis zu den 1980er Jahren starben über zweitausend Menschen bei Terroranschlägen, die vor allem linken Terroristen, darunter den italienischen Roten Brigaden und der Westdeutschen Rote Armee Fraktion, angelastet wurden. Zu den Opfern gehörte auch der ehemalige christdemokratische Ministerpräsident Italiens, Aldo Moro. Der tödlichste Angriff war die Bombardierung des Bahnhofs von Bologna im Jahr 1980. Ursprünglich wurde versucht, alle Angriffe, meist Bombenanschläge, auf die linken Gruppen zu schieben. Tatsächlich wurden die meisten Angriffe von neofaschistischen Gruppen durchgeführt, in der Hoffnung, dass die Kommunisten dafür verantwortlich gemacht werden. Die Untersuchungskommissionen stellten später fest, dass die Neofaschisten und die Gruppen der extremen Linken alle Verbindungen zur Central Intelligence Agency hatten – die einst das Blackwater von Erik Prince als Auftragnehmer einsetzte – und zu den Geheimdiensten der NATO-Mitglieder. Es war der verstorbene türkische Premierminister Bulent Ecevit, der den Namen der unheilvollen Vereinigung von NATO-Spionen und Terroristen unter falscher Flagge enthüllt hat: Gladio.