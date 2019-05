https://consortiumnews.com/2019/05/13/iran-squeezed-between-imperial-psychos-and-european-cowards/ In Berlin, Paris und London wurde davon ausgegangen, dass Teheran es sich nicht leisten könne, den JCPOA zu verlassen, auch wenn er keine der im Jahr 2015 versprochenen wirtschaftlichen Belohnungen erhalten würde. Jetzt stehen die EU3 vor der Stunde der Wahrheit, schreibt Pepe Escobar. Der Iran, eingeklemmt zwischen imperialen Psychos und europäischen Feiglingen von Pepe Escobar, 13.05.2019 Die Trump-Administration hat einseitig den multinationalen, von der UNO unterstützten JCPOA- oder Iran-Nuklearvertrag von 2015 verraten. Man hat eine illegale, weltweite Finanz- und Energieblockade gegen alle Formen des Handels mit dem Iran verhängt – von Öl und Gas bis hin zu Exporten von Eisen, Stahl, Aluminium und Kupfer. Es handelt sich praktisch und nach jedem geopolitischen Szenario um eine Kriegserklärung. Nacheinander haben US-Regierungen das Völkerrecht in Stücke gerissen; die Aufkündigung des Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplans (JCPOA) ist nur das jüngste Beispiel. Es spielt keine Rolle, dass Teheran alle seine Verpflichtungen aus dem Deal erfüllt hat – laut UN-Inspektoren. Nachdem die Führung in Teheran zu dem Schluss gekommen war, dass der Tsunami mit den US-Sanktionen härter denn je ist, beschloss man, sich teilweise aus dem Abkommen zurückzuziehen. Präsident Hassan Rouhani blieb standhaft: Der Iran hat das JCPOA noch nicht verlassen. Die Maßnahmen Teherans sind im Rahmen der Artikel 26 und 36 des JCPOA legal – und die europäischen Beamten wurden im Voraus informiert. Aber es ist klar, dass die EU3 (Deutschland, Frankreich, Großbritannien), die immer auf ihrer lautstarken Unterstützung für die JCPOA bestanden haben, ernsthaft daran arbeiten müssen, die von den USA provozierte wirtschaftliche Katastrophe im Iran zu lindern, wenn Teheran einen Anreiz haben soll, sich weiterhin an das Abkommen zu halten.

Proteste vor der ehemaligen US-Botschaft in Teheran nach der US-Entscheidung, sich aus dem JCPOA zurückzuziehen. 8. Mai 2018 Russland und China – die Säulen der eurasischen Integration, an die sich der Iran hält – haben die Position Teherans unterstützt. Dies wurde in Moskau von Sergej Lawrow und dem iranischen Außenminister Javad Zarif, vielleicht den beiden besten Außenministern der Welt, ausführlich diskutiert. Gleichzeitig ist es politisch naiv zu glauben, dass die Europäer plötzlich ein Rückgrat zeigen. In Berlin, Paris und London wurde davon ausgegangen, dass Teheran es sich nicht leisten könne, den JCPOA zu verlassen, auch wenn er keine der im Jahr 2015 versprochenen wirtschaftlichen Belohnungen erhalten würde. Doch jetzt stehen die EU3 vor der Stunde der Wahrheit. Es ist schwer, von einer geschwächten Bundeskanzlerin Angela Merkel etwas Sinnvolles zu erwarten, wobei Berlin bereits von Washingtons Handelswut ins Visier genommen wird; einem Brexit-gelähmten Großbritannien; und einem massiv unbeliebten Präsidenten Emmanuel Macron in Frankreich, der bereits mit der Verhängung eigener Sanktionen droht, wenn Teheran nicht bereit ist, sein ballistisches Raketenprogramm einzuschränken. Teheran wird niemals Inspektionen über seine florierende Raketenindustrie zulassen – und das war von Anfang an nie Teil des JCPOA. So wie es aussieht, kaufen die EU3 kein iranisches Öl. Sie halten sich sanftmütig an die US-amerikanischen Bank- und Öl-/Gassanktionen – die nun auf das produzierende Gewerbe ausgedehnt werden – und sie tun nichts, um den Iran vor den bösen Folgen zu schützen. Die Umsetzung von INSTEX, der SWIFT-Alternative für den Handel mit dem Iran, tritt auf der Stelle. Neben dem lahmen "Bedauern" über die US-Sanktionen spielen die EU3 de facto das Spiel auf der Seite der USA, Israels, Saudi-Arabiens und der Emirate und damit gegen Russland, China und den Iran. Der Aufstieg der imperialen Psychos Und da Teheran de facto den Ball in die europäische Spielhälfte geworfen hat, sind beide EU3-Optionen verheerend. Wollen sie das JCPOA sinnvoll verteidigen, werden sie eine ausgeflippte Reaktion der Trump-Administration einleiten. Sich wie Pudel zu benehmen – die wahrscheinlichste Vorgehensweise – bedeutet, die Psychopathen, die sich als imperiale Funktionäre aufführen, die um jeden Preis auf einen heißen Krieg gegen den Iran aus sind, noch mehr zu ermutigen; den Big Oil-Handlanger der Koch-Brüder und verzückten Evangelisten, US-Außenminister Mike Pompeo, und den gekauften Mujahideen-e Khalq-Handlanger und berüchtigten Geheimdienst-Manipulator, National Security Advisor John Bolton. Das Gangstermanöver von Pompeo-Bolton ist kaum Bismarcksche Realpolitik. Es besteht darin, Teheran unerbittlich zu drängen, einen Fehler, irgendeinen Fehler zu begehen, indem es seine Verpflichtungen aus dem JCPOA "verletzt", so dass dieser an die leichtgläubige amerikanische Öffentlichkeit als sprichwörtliche "Bedrohung" für die "regelbasierte Ordnung" verkauft werden kann, die sich als Kriegsgrund (Casus Belli) erweist. Eines hat der erbarmungslose US-Wirtschaftskrieg gegen den Iran erreicht: die innere Einheit in der Islamischen Republik. Das erste Ziel des Team Rouhani für den JCPOA war es, sich dem westlichen Handel zu öffnen (der Handel mit Asien war immer angesagt) und die Macht der IRGC, der Revolutionsgarden, die weite Teile der iranischen Wirtschaft kontrollieren, etwas einzuschränken. Washingtons Wirtschaftskrieg hat stattdessen bewiesen, dass das IRGC die ganze Zeit über Recht hatte, und spiegelte die fein abgestimmte geopolitische Stimmung des Obersten Führers Ayatollah Khamenei wider, der immer betont hat, dass man den Amerikanern nicht trauen kann, niemals. Und so wie Washington das IRGC als "terroristische Organisation" eingestuft hat, antwortete Teheran in gleicher Weise und brandmarkte das CENTCOM gleichermaßen als „terroristische Organisation“. Unabhängige Ölhändler am Persischen Golf lehnen die Vorstellung ab, dass das Kleptokratenhaus Saud – das de facto von Jared "von Arabien" Kushners Whatsapp-Pal Mohammed bin Salman (MbS), dem saudischen Kronprinzen, geleitet wird – bis zu 2,5 Millionen Barrel Öl pro Tag in Reserve hält, die in der Lage wären, die 2 Millionen Barrel Exporte des Iran zu ersetzen (von 3,45 Millionen der gesamten Tagesproduktion). Das Haus Saud scheint mehr am Anstieg der Ölpreise für asiatische Kunden interessiert zu sein.

Proteste in London gegen die saudische Bombardierung des Jemen Fehlerhafte Blockade Washingtons Energiehandelsblockade gegen den Iran wird sicherlich scheitern. China wird weiterhin seine 650.000 Barrel pro Tag kaufen – und vielleicht sogar mehr. Mehrere chinesische Unternehmen handeln mit Technologie und Industriedienstleistungen gegen iranisches Öl. Pakistan, Irak und die Türkei – alle an der Grenze zum Iran – werden weiterhin hochwertiges iranisches Light Crude mit allen Zahlungsmitteln (einschließlich Gold) und verfügbaren Transporten kaufen, formell oder informell. Die Handelsbeziehungen zwischen Bagdad und Teheran werden weiterhin erfolgreich sein. Da wirtschaftliches Erwürgen nicht ausreicht, ist Plan B die Bedrohung durch einen heißen Krieg – was sonst.

Es ist inzwischen sicher, dass die Informationen, eigentlich Gerüchte, über angebliche iranische Manöver, um US-Interessen am Golf anzugreifen, vom Mossad ins Weiße Haus an Bolton weitergeleitet wurden, wobei der israelische nationale Sicherheitsberater Meir Ben Shabbat Bolton persönlich informiert hat. Jeder kennt die Konsequenz: eine "Repositionierung von Assets" (im Pentagon-Sprech) – vom Einsatz der USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group bis hin zu vier B-52 Bomber, die auf der Al Udeid Air Base in Katar gelandet sind, alles Teil einer "Warnung" an den Iran. Ein vorkriegerisches, brüllendes Crescendo umschließt nun sowohl die libanesische als auch die iranische Front. Gründe für die psychotische Wut Das BIP des Iran ähnelt dem Thailands, und sein Militärbudget ähnelt dem Singapurs. Den Iran zu tyrannisieren, ist eine geopolitische und geowirtschaftliche Absurdität. Der Iran mag ein aufstrebender Akteur des globalen Südens sein – er könnte leicht Mitglied der G20 sein – kann aber nie als "Bedrohung" für die USA ausgelegt werden. Doch der Iran provoziert psychopathische imperiale Funktionäre aus drei schwerwiegenden Gründen zu einem Wutanfall. Neokons kümmert es nicht, dass der Versuch, den Irak zu zerstören, über 6 Billionen Dollar kostete – und es war ein großes Kriegsverbrechen, eine politische Katastrophe und ein wirtschaftlicher Abgrund, alles in einem. Der Versuch, den Iran zu zerstören, wird unzählige weitere Billionen kosten. Der krasseste Grund für den irrationalen Hass ist die Tatsache, dass die Islamische Republik eine der wenigen Nationen auf der Welt ist, die sich dem Hegemon konsequent widersetzt – seit nunmehr vier Jahrzehnten. Der zweite Grund ist, dass der Iran, genau wie Venezuela – und das ist eine gemeinsame Kriegsfront – das höchste Gräuel begangen hat; der Handel mit Energie unter Umgehung des Petrodollars, dem Grundstein der US-Hegemonie. Der dritte (unsichtbare) Grund ist, dass ein Angriff auf den Iran darin besteht, die aufkommende Eurasien-Integration zu verhindern, genau wie die NSA-Spionage, um Brasilien letztendlich in den Sack zu stecken, ein Angriff auf die lateinamerikanische Integration

Die ununterbrochene Hysterie darüber, ob Präsident Donald Trump von seinen Lieblings-Psychopathen in den Krieg gegen den Iran manövriert wird – nun, er hat den Iran tatsächlich angewiesen, „ihn anzurufen“ – das entzieht sich dem Gesamtbild. Wie bereits gezeigt, wäre eine mögliche Schließung der Straße von Hormuz, aus welchen Gründen auch immer, wie ein großer Meteoriteneinschlag für die Weltwirtschaft. Und das würde sich unweigerlich im Jahr 2020 in einer Wahlniederlage für Trump ausdrücken. Die Straße von Hormuz müsste nie blockiert werden, wenn das gesamte Öl, das der Iran exportieren kann, von China, anderen asiatischen Kunden und sogar Russland gekauft würde – die es umettiketieren könnten. Aber Teheran würde nicht zögern, Hormuz zu blockieren, wenn man mit einer totalen wirtschaftlichen Strangulierung konfrontiert würde. Laut einem dissidenten US-Informationsexperten sind „die Vereinigten Staaten eindeutig im Nachteil, wenn die Straße von Hormuz geschlossen wird, dann würden die USA zusammenbrechen. Aber wenn die USA Russland von der Verteidigung des Iran ablenken könnten, dann kann der Iran angegriffen werden, und Russland wird nichts erreicht haben, da die Neokonservativen keine Entspannung mit Russland und China wollen. Trump will Entspannung, aber der Deep State will das nicht zulassen." Angenommen dieses Szenario stimmt, dann werden die üblichen Verdächtigen in der Regierung der Vereinigten Staaten versuchen, Putin von der Straße von Hormuz abzulenken und gleichzeitig Trump geschwächt zu halten, während die Neokonservativen rund um die Uhr mit der Erdrosselung des Iran weitermachen. Es ist schwer zu erkennen, dass Putin auf diese nicht gerade ausgeklügelte Falle hereinfallen wird. Kein Bluff Also, was passiert als nächstes? Professor Mohammad Marandi von der Faculty of World Studies der Universität Teheran bietet eine ernüchternde Perspektive: "Nach 60 Tagen wird der Iran die Dinge noch weiter vorantreiben. Ich glaube nicht, dass die Iraner bluffen. Sie werden sich auch gegen die Saudis und Emiratis mit anderen Mitteln wehren." Marandi sieht ominös "weitere Eskalation" vor sich: "Die Iraner bereiten sich seit der Irak-Invasion 2003 auf den Krieg mit den Vereinigten Staaten vor. Nach dem, was sie in Libyen, in Syrien, im Jemen, in Venezuela gesehen haben, wissen sie, dass die Amerikaner und Europäer äußerst brutal sind. Das gesamte Ufer des Persischen Golfs auf der iranischen Seite und am Golf von Oman ist voll mit Tunneln und unterirdischen High-Tech-Raketen. Der Persische Golf ist voller Schiffe, die mit hoch entwickelten Schiffs-Raketen ausgestattet sind. Wenn es einen echten Krieg gibt, werden alle Öl- und Gasanlagen in der Region zerstört, alle Tanker." Und wenn diese Show eintritt, dann stuft Marandi die Straße von Hormuz als einen "Nebenschauplatz" ein: "Die Amerikaner werden aus dem Irak vertrieben werden. Der Irak exportiert 4 Millionen Barrel Öl pro Tag; das würde wahrscheinlich ein Ende haben, durch Streiks und andere Mittel. Es wäre katastrophal für die Amerikaner. Es wäre katastrophal für die Welt – und auch für den Iran. Aber die Amerikaner würden einfach nicht gewinnen." So wie Marandi es erklärt – und die iranische Öffentlichkeit stimmt inzwischen weitgehend zu – hat die Islamische Republik Einfluss, weil sie weiß: "Die Amerikaner können es sich nicht leisten, in den Krieg zu ziehen. Verrückte wie Pompeo und Bolton wollen es vielleicht, aber viele im Establishment nicht." Teheran hat vielleicht ein modifiziertes MAD (Mutually Assured Destruction) als Hebel entwickelt, vor allem um den Trump-Verbündeten MbS zur Abkühlung zu bewegen. "Ich vermute", fügt Marandi hinzu, "dass die Verrückten nicht die Oberhand gewinnen, und wenn sie es tun, dann gibt es Krieg. Aber im Moment denke ich, dass das sehr unwahrscheinlich ist."