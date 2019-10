https://caitlinjohnstone.com/2019/09/28/want-to-save-the-environment-de-fund-the-pentagon/ Ihr wollt die Umwelt retten? Dann entzieht dem Pentagon die Geldmittel. Von Caitlin Johnstone, 28.09.2019

Millionen Menschen vereinen sich weltweit zu Demonstrationen gegen den ökomordenden Marsch unserer Zivilisation in den Untergang, und dieses Bild macht mich glücklich. Es ist wirklich ermutigend zu sehen, dass sich so viele junge Menschen glühend für den Planeten einsetzen und das Bedürfnis haben, den Schaden zu korrigieren, der unserem Ökosystem zugefügt wurde, weil sich vorherige Generationen geweigert haben, unseren Weg der Zerstörung zu verlassen. Das muss weitergehen, wenn wir als Spezies überleben wollen. Die Herausforderung ist jetzt dieselbe ewige Herausforderung, die jedes Mal kommt, wenn es einen massiven und enthusiastischen Drang aus der Öffentlichkeit gibt, so eine vernünftige Richtung einzuschlagen: Solche Bewegungen werden immer, ausnahmslos, zur Zielscheibe von Manipulationen durch die Interessen des Establishments. Ich schreibe ständig darüber, wie dies mit dem eigentlich vernünftigen Engagement zum Feminismus geschah; gerade habe ich auf MSNBC eine Expertin erlebt, die verkündete, dass jeder, der immer noch Bernie Sanders vor Elizabeth Warren unterstützt, ein Sexist sei. Dieses Einhegen vernünftiger Energie zugunsten korrupter Interessen des Establishments geschieht mit dem Feminismus, es passiert mit dem vernünftigen Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus, und natürlich geschieht es beim Umweltschutz. Natürlich tut es das. Die Menschen werden sehr emotionell, wenn man das sagt, selbst wenn man den Umweltschutz voll unterstützt und keine Einwände gegen den allgemeinen wissenschaftlichen Konsens dazu hat, was mit unserer Umwelt geschieht. Aber der Umweltschutz ist nicht die einzige und alleinige populäre Bewegung, bei der die Interessen des Establishments Berge in Bewegung setzen um sich ihrer zu bedienen. Wir wissen, dass unser oligarchisches Imperium buchstäblich alles tun wird, bis hin zur Ermordung einer Million Iraker, um die Kontrolle über die Energiereserven zu kontrollieren. Wir wissen das mit absoluter Sicherheit. Daher wissen wir auch mit absoluter Sicherheit, dass sie daran arbeiten, sicherzustellen, dass sie bei einem neu installierten Energiesystem so platziert sind, dass die Oligarchen die Macht behalten – und besser noch – ausweiten können, ohne ihren Thron bei der Kontrolle über die Energie an rivalisierende Plutokraten, an Regierungen oder (und das wäre das Schlimmste) an die allgemeine Öffentlichkeit zu verlieren. Um diese Agenda geht es. Es geschieht bereits. Die herrschenden Eliten haben uns gegenüber viele Vorteile, aber einer der größten ist die Tatsache, dass sie genau wissen was sie wollen und genau wissen, an welchen Stellen sie die Dinge vorantreiben müssen. Im Gegensatz dazu wissen wir als allgemeine Öffentlichkeit das im Normalfall nicht. Wenn wir nur eine positive, Anti-Establishment-Richtung hätten, dann könnte uns nichts aufhalten. Und wenn wir die finden könnten, dann wären die Oligarchen erledigt. Aber allgemein haben wir nur einige klare Ideen dazu, was wir NICHT wollen und viele vage, oft widersprüchliche Ideen dazu, WAS wir wollen. Dieser Mangel an Klarheit über die Stoßrichtung macht uns hoch empfänglich für den Einfluss jedes guten finanzierten Managers eines Narrativs, der kommt und sagt: „Oh ja, ich weiß genau, wo's langgeht! Hier lang, folgt mir!“ Zum Glück für uns gibt es eine sehr deutliche Forderung, die wir in das Gemisch dieses neuen Drangs für Umweltschutzreformen einbringen können, das den Interessen des Imperiums, das unsere vernünftigen Regungen manipulieren will, völlig zuwiderläuft: dem Pentagon die Geldmittel zu entziehen. Es gibt keine einzige und einzelne Einheit, die ein größerer Verschmutzer ist als Amerikas „Verteidigungsministerium“, ein unehrlicher Begriff. Sein jährlicher CO2-Abdruck lässt ganze Länder der ersten Welt wie Schweden und Portugal verblassen; wäre das US-Militär ein eigener Staat, dann würde er beim Ausstoß von Treibhausgasen auf der Welt Rang 47 einnehmen, ein größerer Verschmutzer als 140 andere Nationen. Und da ist die Verschmutzung durch die USA selbst nicht mit einbezogen. Keiner jener soziopathischen Konzerne, deren Auswirkungen auf die Umwelt zurecht kritisiert werden, kommt dem Pentagon auch nur annähernd nahe. Das Pentagon ist nicht auf dem Radar.

@MintPressNews: Am Tag der Erde, bringt euch MintPress einen Artikel, der ursprünglich letzten Mai veröffentlicht wurde. Es geht um das toxische Vermächtnis des US Verteidigungsministerium auf der ganzen Welt. Das DoD produziert mehr gefährlichen Abfall als die fünf größten US-Chemiekonzerne zusammen https://www.mintpressnews.com/on-earth-day-remembering-the-us-militarys-toxic-legacy/227776/ Und das sind nur die Treibhausgase, die giftigen Auswirkungen des Pentagon auf unsere Umwelt beschränken sich keinesfalls darauf. Wie die Journalistin Whitney Webb in ihrem ausgezeichneten Artikel für MintPress News über das vollkommen verleugnete Thema der ökologischen Toxizität des US-Militärs hervorhebt: „Indem es mehr gefährlichen Abfall produziert als die fünf größten US-Chemiekonzerne zusammen, hinterlässt das US Verteidigungsministerium in Form von abgereichertem Uran, Öl, Jet-Treibstoff, Pestiziden, Entlaubungsmitteln wie Agent Orange, Blei und anderen Dingen auf der ganzen Wlt sein toxisches Vermächtnis.“ Webb dokumentiert, wie die USA „mehr Atomtests durchgeführt hat als alle anderen Länder zusammen“, wie der Interventionismus des US-Militärs im Irak „90 Prozent des irakischen Territoriums zu einer Wüste gemacht hat, die Landwirtschaft des Landes ruiniert hat und dazu zwingt, 80 Prozent seiner Nahrungsmittel zu importieren.“ Und wie „die US-Militärstützpunkte, sowohl im Inland als auch im Ausland, ständig zu den am meisten verschmutzten Orten der Welt gehören.“ „Während die vergangenen Umweltberichte des US-Militärs andeuten, dass seine gegenwärtige Politik nicht nachhaltig ist, so hat das das US-Militär nicht davon abgehalten, offen die weitere Kontamination der Umwelt zu planen, durch fehlgeleitete Bemühungen, den Müll zu entsorgen“, schreibt Webb. „Letzten November hat die US Navy seine Pläne angekündigt, im Laufe des Jahres 20.000 Tonnen an Umwelt-“Stressoren“, darunter Schwermetalle und Sprengstoff, in den US-Küstengewässern im Nordwesten des Pazifiks zu entsorgen“. Das ist nichts anderes als eine massiven Umweltbelastung durch eine Abteilung der US-Regierung, die keinen anderen Dienst erfüllt als den Rest der Welt in die Unterwürfigkeit zu treiben, meint ihr nicht? Also Schluss damit.