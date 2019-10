„Im Jahr 2018 hat die Welt 11.743 Mtoe in Form von Kohle, Erdgas und Erdöl verbraucht. Das Verbrennen dieser fossilen Brennstoffe hat zu einem Ausstoß von 33,7 Milliarden Tonnen Kohlendioxid geführt. Um bei den Emissionen klimaneutral zu werden, müssten wir etwa 12.000 Mtoe an Energieverbrauch (die Schätzung für 2019) ersetzen.“

Roger Pike hat vor kurzem in einem Artikel in Forbes nachgerechnet:

Eine Million Tonnen Öl = 1 Mtoe, logisch. Und es gibt eine bestimmte Menge an Kohle, die beim Verbrennen die selbe Energie hat wie 1 Mtoe. Das gleiche gilt für Erdgas. Wenn wir alle verbrannten fossilen Treibstoffe in einem bestimmten Jahr zusammenzählen, dann können wir das in einer einzigen Zahl aus vielen Tausend Mtoe ausdrücken.

Fangen wir damit an, die drei großen fossilen Energien – Kohle, Erdöl und Erdgas – in eine gemeinsame Einheit umzurechnen: die „Megatonne Öleinheiten“, oder kurz Mtoe.

Wenn wir davon nicht genau so viel haben, dann wird die Zukunft im Vergleich zu heute extrem schwierig werden. Daher nenne ich die Zeit, in der wir jetzt leben, die Gute Alte Zeit.

Manche Leute sind vom Gegenteil überzeugt. Wenn wir nur die bösen Ölkonzerne bekämpfen, unsere Hausaufgaben machen und eine landesweite alternative Energieinfrastruktur aufbauen, dann wird alles gut. Soll heißen, dann werden wir in der Lage sein, so weiterzuleben wie heute, aber halt angetrieben von sauberer, erneuerbarer Energie,

Meine Antwort: Ich liebe sie. Aber sie sind nicht in der Lage sicherzustellen, dass unsere Gesellschaft sanft in eine Energieversorgung aus anderen Quellen gleitet.

Wenn wir aber zerstritten und gespalten sind, dann ist das weit weniger möglich. So wie zur Zeit. Wir haben jetzt schon Probleme damit, uns zu einigen, welches Geschlecht welche Toilette aufsuchen darf. Oder uns ordentlich in einer Schlange anzustellen, wenn wir ein Sonderangebot an Fernsehern haben wollen.

Wenn sie sich für ein gemeinsames Ziel zusammentun, dann können Menschen erstaunliche Dinge vollbringen. Es gibt einfach brillante und erstaunliche Arbeiten, die uns zeigen, was möglich ist, wenn sich unsere kollektiven Köpfe für eine gemeinsame Mission zusammentun. Die großen Pyramiden. Hoch aufragende Kathedralen des Mittelalters. Die Große Mauer in China. Die Apollo-Mission.

Aber uns gegen eine gesichtslose und entfernte Gefahr zu organisieren? Das liegt nicht in unserer DNA. Menschen davon zu überzeugen, heute Opfer für eine nicht unmittelbare oder sichtbare Belohnung zu machen? Das liegt wirklich nicht in unserem biologischen Repertoire.

Ein sehr wichtiger Grund dafür, warum ein leichter und ungestörter Übergang zur alternativen Energie nicht passieren wird, liegt in unserer biologischen Veranlagung, die mit so großen, komplexen und weitreichenden Problemen schrecklich schlecht umgehen kann.

Selbst wenn die Welt es völlig ernst meinte, es wäre eine äußerst unwahrscheinliche Aufgabe. Und das ist freundlich ausgedrückt. Wenn etwas so weit über die Wahrscheinlichkeit hinausragt, dann ist es in Wirklichkeit eine Unmöglichkeit.

„Die Mathematik ist also einfach: Um bis 2050 Netto-Null-Kohlendioxidemissionen zu erreichen, müsste die Welt alle zwei Tage 3 (brandneue) Kernkraftwerke im Wert von kohlenstofffreier Energie einsetzen, von morgen bis 2050. Gleichzeitig müsste der Wert eines Kernkraftwerks an fossilen Brennstoffen täglich, von morgen bis 2050, stillgelegt werden. Ich habe festgestellt, dass einige Leute die Verwendung eines Kernkraftwerks als Maßstab nicht mögen. Wir können auch die Windenergie als Maßstab einsetzen. Netto-Null-Kohlendioxid bis 2050 würde den Einsatz von ~1500 Windturbinen (2,5 MW) auf ~300 Quadratmeilen erfordern , jeden Tag ab morgen und bis 2050.“

Die Welt müsste irgendwie das Aquivalent an Energie ersetzen, die in 2,4 Supertankern enthalten ist. Jeden. Einzelnen. Tag. 11.000 Tage lang, keinen Tag Pause. Ein 7.000 Meilen langer Frachtkonvoi aus Supertankern, und 30 Jahre lang müssten jeden Tag 2,4 davon stillgelegt werden.

Wir müssten auch das Äquivalent der Menge von 1 Mtoe an noch funktionierenden fossiler Infrastruktur aus dem Verkehr ziehen, die Anlagen und Gerätschaften. Habt ihr eine Vorstellung davon, wie viel Geld und Kapital weltweit in der gegenwärtigen Energieinfrastruktur enthalten ist – dazu gehören auch unsere Autos und Wohnungen – die rund um den fossilen Energieverbrauch existiert?

Heiliges Windrad! Jeden Tag müsste 1 Mtoe an alternativer Energie installiert werden? Zwischen heute und dem 1. Januar 2050? Keine Pause zwischendurch, nicht mal an Sonntagen?

Lowell, MA

Und wenn sich der Energiewandel von den fossilen Brennstoffen wegbewegt, dann wird es ähnliche Beispiele ruinierter ökonomischer Träume geben, die das Land überziehen. Wo heute Raffinerien mit ihren Tausenden Jobs stehen, da werden vor sich hin rostende Überreste stehen. Das gleiche gilt für andere abhängige Geschäfte, das reicht von ATU über Boeing bis zu Tankstellen und Flughäfen.

Und das führt uns zum dritten komplizierenden Faktor: Zeit, Größenordnung und Kosten

Nehmen wir mal für einen Moment an, dass wir uns entschieden haben: So geht’s! Und tatsächlich anfangen, jeden Tag drei Atomkraftwerke zu bauen.

Erste Frage: Wie viel würde das kosten? Wer würde das bezahlen?

Zweitens: Gibt es genug Facharbeiter und Produktionsstätten, um all die Komponenten herzustellen und zu installieren?

Drittens: Selbst wenn all diese Atomkraftwerke gebaut und in Betrieb sind. Gibt es auf der Welt genug Uran, um diese womöglich 16.500 neuen, zusätzlichen Kraftwerke zu versorgen?

Auf jede dieser Fragen wird die Antwort etwa so lauten: „Nein, das ist nicht wirklich möglich.“

Zur dritten Frage: Der gesamte Vorrat an bekannten Uran-Reserven ist zur Zeit nur in der Lage, die etwa 400 Reaktoren für die nächsten 90 Jahre zu versorgen.

Wenn wir die Anzahl der Reaktoren um den Faktor 41 (16.500/400) erhöhen, dann schrumpft dieser Vorrat auf etwas über zwei Jahre. Niemand wird ein Atomkraftwerk bauen, wenn es nur für zwei Jahre Uran gibt. (Ich will hinzufügen, dass ich ein Fan davon bin, den Einsatz von Thorium-Reaktoren zu erforschen. Ich habe dazu bereits geschrieben: https://www.peakprosperity.com/kirk-sorensen-the-future-of-energy/ )

Ähnlich Nachschub-Probleme entstehen, wenn wir die Menge an Ressourcen berechnen, die wir für die Menge an Windrädern und Solarpanelen benötigen würden (anstelle der Atomkraftwerke). Die Kosten sind atemberaubend, die globalen Ressourcen zu beschränkt. Es gibt auch nicht genug Orte für neue Wasserkraftwerke, um auch nur etwas voranzukommen.

Was die Dinge weiter verkompliziert: Jedes dieser sogenannten alternativen Energiesysteme benötigt eine riesige Menge an fossiler Energie, um sie zu fördern, herzustellen, zu installieren und zu betreiben. Die Welt wartet immer noch auf das erste Windrad oder Solarmodul, das ohne fossile Energie hergestellt und installiert wurde.

Die Vision, die wir benötigen

Die Antwort auf die Zeit nach den fossilen Brennstoffen ist nicht ein System aus alternativer Energie, das uns den selben Lebensstil gewährt. Denn das ist einfach nicht machbar.

Die Antwort liegt darin, mit weniger mehr zu tun.

Wir wissen bereits, wie man Gebäude baut, die hunderte Jahre überdauern und für Heizung und Kühlung nahezu keine Energie verbrauchen. Aber sie werden heute kaum gebaut, weil sie mehr kosten.

Wir wissen bereits, wie man kleine, leichte Fahrzeuge baut und den Massentransport sehr Energie-effizient betreibt. Aber die Gesellschaft mag lieber große Autos und Lkws, denn man kann sie sich leisten (weil die Zinsen so niedrig sind) und weil es bequem ist.

Wir wissen bereits, wie man mehr Nahrungsmittel anbaut. Näher an der Heimat, was für die Menschen und das Ökosystem viel gesünder wäre. Aber das geschieht nur in Nischenbereichen, denn es kostet etwas mehr.

Deshalb muss man den Menschen die Wahrheit sagen und sie mit einer Vision inspirieren, die wir alle teilen können. Mit einem großen Anlass ist alles möglich. Ohne ihn wird nicht getan werden.

Die Vision, die wir brauchen, wird das, was getan werden muss, mit geeigneten Anreizen für die Umsetzung dieser Dinge in Einklang bringen. Uns wird die Wahrheit gesagt, was erwartet wird und unsere Rolle in dem Projekt. Es wird viele Menschen mit einem Lebenssinn und Zweck erfüllen, was derzeit im Leben der meisten Menschen fehlt.



Angesichts der enormen Herausforderung und der zersplitterten, gespaltenen sozialen und politischen Landschaft müssen Sie jedoch wirklich damit planen, dass nichts passiert. Dass keine Vision auftaucht, kein Retter auftauchen wird und dass wir fröhlich weitermachen werden, bis uns die Zeit und die Ressourcen ausgehen, um etwas mehr zu tun, als unsere Fehler zu bedauern.



Die Chancen stehen gut, dass wir weiter geradeaus auf unserer aktuellen Flugbahn bleiben. Bis wir – wupp! – direkt über die Kante fliegen.



Schlussfolgerung

Angesichts der Mathematik, der menschlichen Tendenzen und der Probleme in Bezug auf Zeit, Umfang und Kosten ist die aktuelle Bewegung der grünen Energie derzeit kaum mehr als heiße Luft. Es wird einfach nicht rechtzeitig passieren.



Wir sind noch lange nicht am Ziel, die notwendigen massiven Energieprojekte realisieren zu können. Das Äquivalent von 3 Kernkraftwerken alle zwei Tage für die nächsten 30 Jahre? Das ist ein totaler Wunschtraum.



Uns fehlt der politische Wille, die kulturelle Bereitschaft, das richtige Narrativ. Sogar die entsprechenden Ressourcen.



Abgesehen von diesen Bedenken muss im Rahmen dieses Projekts fast alles darüber, wie wir heizen, uns bewegen, kühlen und die Komponenten unseres modernen Lebens herstellen, neu gestaltet (und möglicherweise abgeschafft) werden.



Ein so ehrgeiziges Vorhaben hat keine historische Entsprechung. Es ist eine irr komplexe Reihe von Problemen (die Lösungen haben) und Schwierigkeiten (die keine Lösungen haben). Es ist genau die Art von Situation, die Politiker so lange wie möglich vermeiden werden, danach ist es zu spät, um sehr viel dagegen zu unternehmen.

Das bedeutet, dass Sie Ihre Erwartungen und Investitionen in Ihr Geld und Ihre Energie entsprechend anpassen müssen. Die gesamte Welt – die völlig abhängig von unendlichem Wachstum ist – ist nur noch Jahre davon entfernt, die Unmöglichkeit dieses Ansatzes zu erfassen. Wenn sie das tut, wird sich alles ändern. Schnell.

Die Menschheit befindet sich in den Anfängen eines großen Übergangs. Der Verlust des Zugangs zu reichlich Energie wird die Dinge mehr verändern, als du oder ich in dieser Zeit zu schätzen wissen.

Diese Zukunft rollt auf uns mit rasendem – und immer schnellerem – Tempo zu. Mach dich bereit.