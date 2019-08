https://kunstler.com/clusterfuck-nation/the-g-7-blues/

G-7-Blues

von James Howard Kunstler, 26.08.2019

Bei all diesen internationalen Plaudereien wie der G-7 geht es um die unsicheren Versorgungslinien, die das globale Spiel in Gang halten. Die kritischen Wege liefern Öl in die ganze Welt. China importiert täglich etwa 10 Millionen Barrel, um seinen Betrieb aufrechtzuerhalten. Es produziert weniger als 4 Millionen Barrel pro Tag. Nur etwa 15 Prozent der Importe kommen aus dem Nachbarland Russland. Der Rest kommt aus dem Mittleren Osten, Afrika und Südamerika. Denkt daran: Lange Reihen von Tankschiffen, die große Entfernungen über die Meere zurücklegen und durch enge Meerengen navigieren. Die chinesische Formel ist einfach: Öl rein, Export raus. Es hat in den letzten Jahrzehnten gut für sie funktioniert. Die Dinge gehen weiter, bis sie es nicht mehr tun.

Dieses Spiel wird von einem fabelhaften Schuldenstrom geschmiert, der von chinesischen Banken erzeugt wird, die letztendlich der Kommunistischen Partei unterstehen. Die Partei ist der chinesische Puffer zwischen Bankwesen und Realität. Wenn die Partei diese Notsignale, die die Banken aussenden, nicht mag, dann tut sie einfach so, als würden die Signale nicht durchkommen, während sie den Hokus Pokus mit ihrer digitalen Buchhaltung macht, und die Dinge scheinen noch eine Weile länger in Ordnung zu sein.

Die USA produzieren täglich etwas mehr als 12 Millionen Barrel Öl. Etwa 6,5 Millionen unserer Produktion sind Schieferöl. Wir verbrauchen fast 20 Millionen pro Tag. (Wir sind nicht "energieunabhängig".) Die Schieferölindustrie wackelt unter der lästigen Schuldenlast, die sie seit 2005 auf sich genommen hat. Etwa 90 Prozent der am Schieferöl beteiligten Unternehmen verlieren Geld. Die Investitionskosten für das Bohren, das Transportieren von einer Fantastilliarde Lastwagenladungen Wasser und Fracking-Sand zu den Bohrtürmen und das Absaugen des Öls übersteigen den Gewinn aus all dem. Es ist einfach alles, was wir tun können, um das Spiel in unserer Ecke des Planeten am Laufen zu halten, aber es ist kein gutes Geschäftsmodell. Nachdem sie endgültig bewiesen haben, dass sie mit dem geborgtem Geld keinen Dollar verdienen können, werden die Kreditgeber aufhören, ihnen mehr Geld zu leihen. Das ist genau das, wo wir jetzt sind.

Europa steht kurz vor dem Ende seiner Goldgrube aus Nordseeöl, und es gibt im Umkreis nichts mehr für sie. Deutschland versucht zu beweisen, dass es das Land mit "erneuerbaren Energien" betreiben kann und dieses Experiment ist gescheitert. Sie haben keine Ahnung, was sie tun sollen, um das Spiel in ihrem Flickenteppich aus Ländern am Laufen zu halten. Sie müssen in ihren charmanten Hauptstädten ausflippen.

Die nächste wirtschaftliche Pleite wird dem Zusammenbruch des Ölzeitalters und der "globalen Wirtschaft" gleichkommen, die in ihrem späten Stadium entstanden ist. Es ging darum, fantastische Mengen von Dingen über den Planeten zu bewegen. Diese Bewegungen wurden exquisit abgestimmt, zusammen mit den Geldflüssen, die frei zirkulierten, wie Blut, das Sauerstoff zu jedem Organ transportiert. All das geht zu Ende. Die Nationen der Welt müssen sich verzweifelt fühlen, trotz dem Anschein guter Manieren bei Treffen wie der G-7. Was für alle vor dem finsteren Hintergrund auf dem Spiel steht, ist die Fähigkeit, den erst kürzlich erreichten hohen Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Und die Angst dahinter ist, nicht zu wissen, wie weit diese hohen Lebensstandards absinken müssen.

Viele Menschen, die in China leben, müssen sich noch an ein tägliches Leben erinnern können, das dem des 12. Jahrhunderts entspricht. In den USA, wo die Demokratie meist durch niederwertiges Denken repräsentiert wird, ist die Erinnerung an das Leben vor Strom und fließendem Wasser längst verloren gegangen. Seit dem Ende des letzten Weltkriegs haben wir in einem Futurama gelebt. Dieser Krieg ist in Europa übrigens nicht ganz vergessen, trotz des ganzen Charmes, der derzeit zu sehen ist und all der Touristen, die dort mit ihren Selfie-Sticks rumlaufen. Der Ort war jahrhundertelang ein Leichenhaus, und die Euro-Leute werden alles tun, um Konflikte zu unterdrücken. In letzter Zeit sieht es so aus, als wären sie bereit, die westliche Zivilisation selbst aufzugeben, nur um den Frieden zu wahren.

Gott weiß, was die Strategie von Mr. Trump bei diesen so genannten "Handelsgesprächen" ist. Er hat ausdrücklich genug auf die Reindustrialisierung Amerikas gedrängt, und das bedeutet unter anderem, sich von den sintflutartigen Warenlieferungen Chinas zu entkoppeln und deren Einnahmen zu kürzen. Chinas Zugang zu den US-Märkten abzuschneiden, könnte schon ausreichen, um Chinas zutiefst betrügerisches Bankensystem endgültig zu zerstören. Vielleicht ist es das Ziel, China einfach zu deaktivieren, es von seinem scheinbaren Ziel abzubringen, der nächste Welthegemon zu werden. Glaubt Mr.Trump, dass er das tun kann, ohne den Rest der finanziellen Vereinbarungen auf der Welt zu sprengen? Die Aktienmärkte haben diese Geschichte in letzter Zeit nicht sehr gut verdaut. Könnte die US-Regierung kollektiv so dumm sein zu denken, dass Schieferöl es diesem Land ermöglichen wird, sich wieder zu industrialisieren, während der Rest der Welt in ein dunkles Zeitalter zurückfällt?

Wahrscheinlicher ist, dass alle fortgeschrittenen Nationen diesen Weg gemeinsam nach unten gehen werden. Die USA sind auf einem guten Weg, trotz all der MAGA-Tapferkeit. Das Land taumelt in Misstrauen, Wahnvorstellungen, offizieller Korruption, porno-pharmazeutischem Laster und ethnischem Groll. Die Menschen, die im FlyoverLand leben, kleiden sich wie Westgoten, sind tätowiert und bis an die Zähne bewaffnet und rackern sich wütend am Rande der römisch-dekadenten Küsten-Enklaven ab. Die Eliten wollen sich selbst in ihren Handys verstecken und dort leben. Ratet mal: Das wird kein "sicherer Ort" sein.