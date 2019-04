https://kunstler.com/clusterfuck-nation/an-empire-of-bullshit/

Ein Imperium aus Bockmist

von James Howard Kunstler, 19.04.2019

Nachdem die Öffentlichkeit zwei Jahre belogen wurde, während man Rauch in Amerikas Arsch geblasen hat, genossen die jakobinischen Nachrichtenmedien mit der Veröffentlichung des 400-seitigen Mueller-Berichts ihren letzten Fressrausch. Sie haben 1000 Pfund rohes Filet Mignon erwartet, aber es stellte sich heraus, dass es Tofu war, der in Olestra gebraten wurde. Das anschließende Konzert aus hyperventilierender Hysterie wurde ebenfalls erwartet und William Barr ertrug stoisch ihre hebephrenen Sticheleien bei der Freigabezeremonie – einer Pressekonferenz, die die Medien selbst beleidigt hat.



Die Drohungen und die Raserei setzten sich den ganzen lieben langen Tag und weit in die von Spannern erfüllte Nacht fort, in der CNNs Chris Cuomo die Drohung "Es wird Zeit loszuschlagen" ausstieß und der traurige Schmierfink David Gergen seelenvoll murmelte: "Das waren keine falschen Nachrichten," und Maggie Haberman von The Times sich erzürnte, dass das Weiße Haus die "Nazi-Hymne" Edelweiss gespielt hätte – sehr gefälschte Nachrichten, stellte sich heraus, da die Melodie für Rodgers' und Hammersteins Broadway-Show The Sound of Music 1959 geschrieben wurde (und vom anti-nazistischen Helden Baron von Trapp gesungen wurde). Unterdessen hatte Rachel Maddow die Eier, in der Prime Time mit dem entehrten ehemaligen FBI-Mandarin Andy McCabe zu plaudern, der von seinen eigenen Kollegen in der Agentur offiziell als Lügner identifiziert wurde. Was für ein Zirkus aus hinterhältigem Irrsinn!



Ihr müsst verstehen, dass der Mueller-Bericht selbst der verlogene Abschluss einer betrügerischen Untersuchung war, deren Zweck es war, das kriminelle Verhalten von US-Regierungsbeamten zu verbergen, die sich in Absprache mit dem Hillary Clinton-Wahlkampf in die Wahlen 2016 eingemischt haben, um die Kampagne von Herrn Trump zu sabotieren und ihn dann zu deaktivieren, als es ihm gelang, die Wahl zu gewinnen. Herr Mueller versuchte theoretisch, den Ruf des FBI zu retten. Aber es ist ihm vielleicht nur gelungen, ihn noch schwerer zu schädigen.



Das ganze hinterhältige Geschäft begann als (gescheiterte) Falle, unter Einsatz der dubiosen US Geheimdienst-"Assets" Stefan Halper und Joseph Mifsud, um die kleinen Fische Papadopoulos und Carter Page in Beschuldigungen zu verwickeln (sie lehnten es ab, betrogen zu werden) und gingen dann zu Tricks über wie dem vielgerühmten Trump Tower Meeting, um Trump Junior zu fangen und dann zu mehreren Bemühungen (auch gescheitert), Paul Manafort umzudrehen, und Michael Cohen – das Endprodukt davon war ein episches Versagen, auch nur einen Fall einer echten strafrechtlichen Absprache zwischen jemandem finden, der mit Mr. Trump und Russland in Verbindung stand.



Übrigens, der Mueller-Bericht hat nicht erwähnt, dass die beiden Russen, die bei diesem Trump Tower-Treffen im August 2016 anwesend waren, die Anwältin Natalia Veselnitskaya und der Lobbyist Rinat Akhmetshin, dass sie auf der Gehaltsliste von Hillary Clintons Oppositions-Forschungsunternehmen Fusion GPS standen und sich sowohl vor als auch nach diesem Treffen mit dem Direktor dieses Unternehmens, Glenn Simpson, trafen – nur ein Beispiel unter vielen der verschlagenen Taktiken des Mueller-Teams, aber ein Schritt, der viel über Mr. Muellers eigentliche Absicht sagt, seinen staatsanwaltlichen Zirkus so lange wie möglich am Laufen zu halten, um Herrn Trump bei der Ausübung seiner Aufgaben zu behindern.



Der größte Patzer des Sonderermittlers war natürlich seine Weigerung, eine Einigung über den Vorwurf einer Behinderung der Justiz zu erzielen. Wobei sich die Medien weigern zu akzeptieren und klarzustellen, dass das Scheitern eines Staatsanwalts, zu einer Schlussfolgerung zu kommen, genau das Gleiche ist wie die Unfähigkeit, einen Fall zu konstruieren. Und Herr Mueller hat gegen seine Pflicht verstoßen und dieses Scheitern in seinem Bericht unehrlich als etwas anderes dargestellt – möglicherweise ein Akt strafrechtlichen Fehlverhaltens.

Wie bei jedem Wutanfall wird der Rausch der Medien an Kraft (und an Glaubwürdigkeit) verlieren, und jetzt werden sie wie Hunde geschlagen werden, weil sie ihr öffentliches Vertrauen verraten haben. Es gibt eine Gegenerzählung zum „Resistance“-Narrativ, und die ist eine wahre Kriminalstory. Diese unterdrückte Geschichte wird schließlich in den unerbittlichen Mühlen der tatsächlichen (nicht gefälschten) Justiz zum Vorschein kommen, und sie wird viele Menschen zermalmen, die diesen epischen politischen Schwindel erfunden haben, darunter einige Mitglieder der Presse, die ihn wissentlich und unehrlich begünstigt haben.



Gegen Leute wie James Comey, Andrew McCabe, Peter Strzok, Lisa Page und Bruce Ohr wurden bereits viele kriminelle Anfangsermittlungen eingeleitet, und es wurde ein großes Netz ausgeworfen, um die Figuren, die sich im Dickicht versteckt haben, nach zweieinhalb Jahren Nebelkerzen und Lügen an Land zu ziehen: Loretta Lynch, Sally Yates, William Brennan, James Clapper, Nellie Ohr, Samantha Power, Bill Priestap, Jim Rybicki, James Baker, Mike Kortan, John Carlin, Mary McCord, Josh Campbell und viele mehr. Einige von ihnen werden ins Gefängnis wandern und andere sind bereits umgefallen. Die Fänge sollten auch das Weiße Haus von Obama erreichen. Herr Mueller selbst wird in seiner majestätischen, Granit-artigen Stille dafür verantwortlich sein, dass er seinen Chef, den Justizminister, nicht darüber informiert hat, dass das Qualitätsdokument für seine Hexenjagd bereits 2016 als Betrug bekannt war und trotzdem dazu benutzt wurde, einen Präsidentschaftskandidaten auszuspionieren. (Anm.d.Ü.: hier geht es um die richterlichen Abhör-Vollmachten, die über das FISA-Gericht erlangt wurden)



Soll doch der Kongress jetzt seinen eigenen Karneval veranstalten. Das wird wie eine Fernsehwerbung für ein Hämorrhoidenmittel einschlagen, während sich das echte nationale Psychodrama in großen Geschworenengerichten und Gerichtssälen abspielen und zeigen wird, was für eine schwere Verletzung dieser Republik von ihren eigenen bevollmächtigten Behörden zugefügt wurde.