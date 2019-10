Der Fall Jeffrey Epstein: Too Big to Fail – Teil 2

Cohn war eng mit zahlreichen Berühmtheiten, bekannten Politikern und politischen Funktionären verbunden. Viele seiner Geburtstagspartys haben über die Jahre so berühmte Personen angezogen wie etwa den Künstler Andy Warhol, den Modedesigner Calvin Klein und den Komödianten Joey Adams, und auch bekannte politische Figuren wie den ehemaligen New Yorker Bürgermeister Abraham Beame und den damaligen Abgeordneten aus Brooklyn und späteren Senator Chuck Schumer. 1979 war Margaret Trudeau, die Mutter des derzeitigen kanadischen Premierministers Justin Trudeau, auf Cohns Geburtstagsparty, wo sie bekanntermaßen dessen Geburtstagskuchen ruiniert hat. Und natürlich war Donald Trump, der Mitte der 1970er Cohns Protegé wurde, ein häufiger Gast bei den Einladungen, die zu Cohns Ehren gegeben wurden.

Seitdem Donald Trump 2015 auf die politische Bühne geplatzt ist, haben das Vermächtnis seines Mentors Roy Cohn und dessen Einfluss auf seinen berühmtesten Protegé wieder die Aufmerksamkeit der Medien erregt. Viele der Kurzbiographien über Cohn nach Trumps Aufstieg haben sich ausschließlich auf bestimmte Schattenseiten von Cohns Geschichte konzentriert, insbesondere auf seine Verbindung zu bedeutenden Persönlichkeiten der organisierten Kriminalität in New York, seine korrupten Geschäfte und schließlich der Entzug seiner Anwaltslizenz. Einige dieser Darstellungen gingen sogar so weit, Cohn als politisch machtlos zu bezeichnen. Während Cohn bekanntermaßen in seiner Karriere mit einer beträchtlichen Menge Schmutz zu tun hatte, übersehen solche Darstellungen des Mannes, dass er eine Einflussmaschine von beispielloser Macht geschaffen hatte, die einige der prominentesten Persönlichkeiten in Medien und Politik sowie einen Kader von Berühmtheiten umfasste.

Wie dieser Bericht zeigen wird, waren alle diese Ringe – und weitere – mit demselben Netzwerk verbunden, in das Schlüsselfiguren mit Verbindungen zum Weißen Haus unter Reagan und zu Roy Cohn verwickelt waren. Er enthüllt damit das wahre Ausmaß der schmutzigen Sex-Erpressungsoperationen und Sex-Ringe, die innerhalb der USA und sogar in Zentralamerika mit Kindern handelten, um sie durch gefährliche und mächtige Pädophile in den Vereinigten Staaten ausbeuten zu lassen.

Dieser Bericht, Teil 2 der Serie mit dem Titel „Der Fall Jeffrey Epstein: Too Big To Fail“, wird sich mit Cohns engen Verbindungen zur Reagan-Regierung beschäftigen, die ebenfalls mit demselben Netzwerk des organisierten Verbrechens verbunden war, das von der berüchtigten Mafia-Figur Meyer Lansky geleitet wurde. Das wurde in Teil 1 besprochen. Von besonderer Bedeutung ist das „Iran Contra“-Netzwerk, eine Gruppe von Reagan-Beamten und Beratern, die im Iran Contra-Skandal eine Schlüsselrolle spielten. Obwohl es jahrelang relativ unbekannt war, haben viele Schlüsselfiguren dieses Netzwerks sowie einige Mitarbeiter der CIA, die in das Verschieben von Geldern an die Contra-Paramilitärs in Mittelamerika verwickelt waren, auch mit Minderjährigen gehandelt und für sie sexuelle Erpressungsringe benutzt.

Es begann mit dem Spirituosen-König Lewis Rosenstiel, der Verbindungen zur Mafia hatte, und mit Roy Cohn, Rosenstiels Protegé und zukünftigem Mentor Donald Trumps. Und Epstein Netz ist nur eines von vielen sexuellen Erpressungsprogrammen mit Kindern, die alle demselben Netzwerk angehören, in welchem sich Elemente der organisierten Kriminalität finden, mächtige Politiker in Washington, Lobbyisten und „Mittelsmänner“ sowie eindeutigen Verbindungen zu Geheimdiensten und dem FBI.

Wie MintPress letzte Woche berichtete, konnte Epstein seine schmutzige Operation eben deswegen so lange durchführen, weil seine Aktivitäten nur die letzte Verkörperung einer viel älteren, viel umfangreicheren Operation sind, die in den 1950ern und vielleicht schon früher begann.

Jeffrey Epstein, der Milliardär, der jetzt im Gefängnis sitzt und wegen Sexhandels mit Minderjährigen angeklagt ist, hat in den Wochen nach seiner Verhaftung am 6. Juli die Aufmerksamkeit der Medien auf sich gezogen. Mit ein Grund für das andauernde Medieninteresse sind Epsteins angebliche Verbindungen zu Geheimdiensten und die neuen Informationen über das wahre Ausmaß der sexuellen Erpressungsoperationen, die Epstein vermutlich seit Jahrzehnten am Laufen hielt.

Jene Politiker, Journalisten und Berühmtheiten, die zu Cohns exklusiven Partys eingeladen wurden, hatten Gerüchten zufolge „offene Rechnungen bei Cohns 'Bank der Gefälligkeiten'“. „Favor Bank“ war der Spitzname für seine inoffizielle Bilanz aus politischen Gefälligkeiten und Schulden, die mit Sicherheit durch seine intensive Verwicklung in sexuelle Erpressungsprogramme von den 1950ern bis in die 1980er informiert und beeinflusst wurde.

Studio 54-Besitzer Steve Rubell und Roy Cohn sprechen vor dem US-Bezirksgericht Manhattan zu Reportern, 2. Nov 1979

Zu Cohns engsten Freunden gehörte Barbara Walters, die er in der Öffentlichkeit oft als seine "Verlobte" bezeichnete und die er später dem Leiter der U.S. Information Agency, Chad Wick, und anderen wichtigen Leuten im Weißen Haus unter Reagan vorstellte. Walters war jedoch nur eine von Cohns mächtigen Freunden in den Medien. Zu ihnen gehörten auch Abe Rosenthal, Chefredakteur der New York Times, William Safire, langjähriger Kolumnist der New York Times und Mitarbeiter des New York Magazine, sowie George Sokolsky von The New York Herald Tribune, NBC und ABC. Sokolsky war ein besonders enger Freund von Cohn und dem ehemaligen FBI-Direktor J. Edgar Hoover, dessen Beteiligung an Cohns sexuellem Erpressungssystem in Teil 1 dieser Untersuchungsreihe beschrieben wird. Sokolsky leitete mehrere Jahre lang mit Cohn die American Jewish League Against Communism und die Organisation benannte später ihre Ehrenmedaille nach Sokolsky.



Cohn war auch der Anwalt und Freund des Medienmoguls Rupert Murdoch und, laut New York Magazine, "Wann immer Roy wollte, dass eine Geschichte gestoppt, eine Meldung hinzugefügt oder eine Geschichte ausgebeutet wird, dann rief Roy Murdoch an"; und, nachdem Murdoch die New York Post gekauft hatte, machte Cohn "das Blatt zu seiner persönlichen Klinge". Laut dem verstorbenen Journalisten Robert Parry begann die Freundschaft zwischen Murdoch und Cohn dank ihrer gegenseitigen Unterstützung für Israel.

Cohn stützte sich auch auf seinen lebenslangen Freund aus High School-Zeiten, Si Newhouse Jr., um die Medien zu beeinflussen. Newhouse beaufsichtigte das Medienimperium, zu dem nun Vanity Fair, Vogue, GQ, The New Yorker und zahlreiche lokale Zeitungen in den USA gehören, sowie große Anteile an Kabelsendern. Das New York Magazine bemerkte auch, "Cohn habe seinen Einfluss Anfang der 80er Jahre dazu benutzt, für sich und seine Mob-Kunden in Newhouse-Publikationen Begünstigungen sicherzustellen". Neben Newhouse wurden Cohns andere High Schoolfreunde, Generoso Pope Jr. und Richard Berlin, später Besitzer des National Enquirer bzw. der Hearst Corporation. Cohn war auch ein enger Freund eines anderen Medienmoguls, Mort Zuckerman, der sich – zusammen mit Rupert Murdoch – mit Jeffrey Epstein anfreundete.

Cohns Medienvertraute, wie der Journalist William Buckley von The National Review und Firing Line, griffen häufig Cohns politische Feinde – insbesondere den langjährigen Staatsanwalt von Manhattan Robert Morgenthau – in ihren Kolumnen an und benutzten Cohn als anonyme Quelle. Buckley, den der Historiker George Nash einst als "die überragende Stimme des amerikanischen Konservatismus und seine erste große ökumenische Figur" bezeichnete, erhielt 1966 die George-Sokolsky-Medaille, neben Cohns Mandant mit Mafia-Verbindungen und "Supreme Commander" Lewis Rosenstiel von Cohns American Jewish League Against Communism. Buckley erhielt später einen stark diskontierten 65.000 $ Kredit, um ein Luxusboot von einer Bank zu kaufen, in der Cohn Einfluss hatte und deren Präsident von Cohn selbst ausgewählt worden war, so ein Artikel aus dem Jahr 1969 im LIFE-Magazin.



Buckley diente 1986 als Zeuge beim Gerichtsverfahren gegen Cohn für den Entzug der Anwaltslizenz – neben Barbara Walters, Alan Dershowitz und Donald Trump. Alle außer Buckley erregten später wegen ihrer Beziehungen zu Jeffrey Epstein Aufsehen.

Bei solchen Beziehungen ist es kein Wunder, dass Stanley Friedman – ein Anwalts-Partner von Cohn, der später wegen eines Bestechungs- und Schmiergeld-Skandals in seiner Zeit als Stellvertretender Bürgermeister von New York ins Gefängnis wanderte – 1980 der Journalistin Marie Brenner erzählte: „Roy konnte jeden in der Stadt herumkriegen“.

Politisch allgegenwärtig und polygam

Roy Cohns „Bank der Gefälligkeiten“ und seine einzigartige Position als Bindeglied zwischen der kriminellen Unterwelt und den Reichen und Berühmten und Top-Medienbeeinflussern machten ihn zu einer Kraft, mit der man rechnen musste. Doch es waren seine politischen Verbindungen zu Führungspersönlichkeiten sowohl in der Republikanischen als auch in der Demokratischen Partei sowie seine enge Beziehung zum langjährigen FBI-Direktor J. Edgar Hoover, unter anderen, die ihn und sein dunkles Geheimnis für einen Großteil seines Lebens "unantastbar" machten. Obwohl er den größten Teil seines politischen Einflusses in den 1950er Jahren geschmiedet hatte, wurde Cohn mit dem Aufstieg von Ronald Reagan noch mächtiger.

Obwohl er seine Zugehörigkeit zur Demokratischen Partei sein Leben lang nominell aufrechterhielt, war Cohn ein bekannter "Fixer" für republikanische Kandidaten; das zeigt sich deutlich in seiner übergroßen Rolle während der Präsidentschaftskampagnen Ronald Reagans von 1976 und 1980. Während der letzteren traf Cohn auf einen anderen seiner Schützlinge, Roger Stone, den er beim Wahlkampf 1980 schändlicherweise anwies, ein dickes Bestechungsgeld in einem Koffer vor der Haustür des Hauptquartiers der Liberalen Partei zu hinterlassen. Während dieser Kampagne lernte Cohn auch Paul Manafort kennen – ein Mitarbeiter Stones und später Trumps Wahlkampfmanager 2016 – und stellte beide Donald Trump vor.

Cohns Anwaltspartner Tom Bolan war ebenfalls eine einflussreiche Kraft bei Reagans Wahlkampf und leitete später dessen Übergangsteam 1980. Reagan ernannte dann Bolan, den er als Freund betrachtete, zum Direktor der Overseas Private Investment Corporation, der Entwicklungsfinanzierungsinstitution der Regierung, und Bolan war auch der New Yorker Finanz-Mitvorsitzende in Reagans Wahlkämpfen 1980 und 1984. Bolan stand auch anderen in Cohns Umfeld nahe, etwa William F. Buckley Jr., Donald Trump und Rupert Murdoch.

Darüberhinaus war Bolan maßgeblich an der Verschaffung von Bundesrichterämtern für mehrere Personen beteiligt, die später einflussreich werden sollten, darunter der zukünftige FBI-Direktor Louis Freeh. Cohn erreichte auch, dass Freunde von Kunden zu Bundesrichtern ernannt wurden, darunter Donald Trumps Schwester Maryanne Trump Barry. Nachdem Barry zur Bundesrichterin ernannt worden war, rief Trump Cohn an, um ihm dafür zu danken, dass er für seine Schwester die Fäden gezogen hatte.

Obwohl Cohn keinen öffentlichen Posten in der Reagan-Administration erhielt, war er nicht nur ein "schmutziger Trickser", der während der Reagan-Wahlkämpfe im Schatten arbeitete. Tatsächlich arbeitete er eng mit einigen der sichtbareren Gesichter der Kampagne zusammen, darunter der damalige Kommunikationsdirektor für Reagans Wahlkampf 1980 und spätere CIA-Direktor William Casey. Laut Christine Seymour – Cohns langjährige Telefonistin seit den späten 1960er Jahren bis zu seinem Tod 1986, die seine Telefongespräche mithörte – waren Casey und Cohn enge Freunde, und während des Wahlkampfs1980 rief Casey "Roy fast täglich an".

Seymour bemerkte auch, dass eine von Cohns häufigsten Telefon- und anderen engsten Freunden Nancy Reagan war, und dass sie auch eine seiner Kundinnen war. Nancy Reagan, deren Einfluss auf ihren Mann wohlbekannt war, stand Cohn so nahe, dass es vor allem sein Tod an AIDS war, der sie dazu brachte, "ihren Mann zu ermutigen, mehr Geld für die AIDS-Forschung aufzutreiben".

Vor Cohns Tod sicherten ihm Nancy und ihr Mann Ronald einen Platz in einem exklusiven experimentellen AIDS-Behandlungsprogramm, trotz der gut dokumentierten "Nicht-Reaktion" der Reagan-Administration auf die AIDS-Krise jener Zeit. Ronald Reagan war ebenfalls ein Freund Cohns und, so der verstorbene Journalist Robert Parry, "überhäufte Cohn im Laufe seiner Präsidentschaft mit Gefälligkeiten, darunter Einladungen zu Veranstaltungen im Weißen Haus, persönliche Dankesbriefe und freundliche Geburtstagswünsche".

Angesichts dessen, dass Reagan heftig die evangelische Rechte umwarb und als Präsident die "Familienwerte" förderte, mag die enge Verbindung nicht nur von ihm selbst, sondern auch seinem inneren Kreis, mit Cohn seltsam erscheinen. Reagan hatte jedoch, wie Cohn, enge Beziehungen zu den gleichen Fraktionen der organisierten Kriminalität, die zu Cohns Kunden und Partnern derselben Mafia-Figuren gehörten, die Cohns eigenem Mentor Lewis Rosenstiel nahestanden (siehe Teil 1).

Nicht anders als Cohn hatte Reagans eigener Mentor Lew Wasserman enge Verbindungen zur Mafia. Wasserman, der langjährige Präsident von MCA und bekannte Hollywood-Mogul, ist dafür bekannt, dass er nicht nur Reagans Film- und Fernsehkarriere gemacht, sondern auch seinen erfolgreichen Weg zum Präsidenten der Schauspielergewerkschaft Screen Actors Guild geebnet hat, die später Reagans politische Karriere lancierte. Außerdem war MCA ein Hauptfinanzier von Reagans erfolgreicher Gouverneurskandidatur 1966, und nicht lange nach Reagans Amtsantritt als Präsident unterdrückte seine Regierung umstrittenerweise eine gründliche Untersuchung des Justizministeriums (DOJ) von MCA-Verbindungen zum organisierten Verbrechen.