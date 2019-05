Aber die Sache, die mich heute Abend am meisten erstaunt, ist die wirklich atemberaubend erbärmliche Schwäche der Clowns, die diese letzte gescheiterte Operation gestartet haben: Pompeo und Herr MAGA. Seht euch das an:

Das Imperium hat in Afghanistan und im Irak schmerzhafte Niederlagen erlitten, aber man muss zugeben, dass dies "schwierige" Länder sind, die es zu knacken gilt. Das Imperium scheint auch die Kontrolle über Libyen verloren zu haben, aber das ist ein weiteres komplexes Land, das sehr schwer zu kontrollieren ist. Wir haben auch all das erbärmliche Schnaufen und Keuchen mit der Volksrepublik Nordkorea erlebt. Aber seien wir ehrlich, die USA hatten nie die Chance, die DPRK zu einer Unterwerfung zu zwingen, geschweige denn eine Invasion oder einen Regimewechsel. Syrien war viel schwächer, aber hier haben Russland, der Iran und die Hisbollah eine Weltklassearbeit geleistet, um alle AngloZionistischen Angriffe, politische und militärische, abzuwehren. Außerdem werde ich Trump nie dafür verantwortlich machen, dass er nicht auf Bolton gehört und wegen Syrien den Dritten Weltkrieg nicht ausgelöst hat (noch nicht?). Aber Venezuela?! Keine Hisbollah oder der Iran unterstützt dort Maduro. Und Venezuela ist viel zu weit von Russland entfernt, um ihnen zu erlauben, das zu tun, was sie in Syrien getan haben. Tatsächlich befindet sich Venezuela im sprichwörtlichen "Hinterhof" der USA und ist von feindlichen Marionettenregimen umgeben. Und doch scheint es heute Abend, dass die US-Marionette Guaidó bei seinem Putschversuch versagt hat. Moon of Alabama hat großartige Arbeit geleistet, indem es die Ereignisse des Tages abdeckte, also werde ich euch auf den ausgezeichneten Artikel " Venezuela - Random Guyaidó's New Coup Attempt entpuppt sich als gefährlicher Witz " verweisen. Ich stimme voll und ganz zu, dass der heutige Staatsstreich sowohl ein Witz als auch sehr gefährlich war.

Beginnen wir mit Pompeo.



Ihm zufolge ist der Putsch an Russland gescheitert (das ist ja mal ganz was Neues)! Nicht nur das, aber Maduro hatte sich bereits entschieden, nach Kuba zu flüchten, aber dann haben ihn die Russen aufgehalten.



Wirklich?



Wir sollen also glauben, dass der Putsch ein atemberaubender Erfolg war, eine weitere Feder am "Hut" der CIA von (gescheiterten) erfolgreichen verdeckten Operationen? Anscheinend schon.



Schließlich, warum sollte Maduro flüchten wollen, wenn er nicht erkennt, dass die Situation hoffnungslos ist?



Aber dann rief "Russland" ihn an und sagte ihm, er solle hier bleiben. Das Gespräch muss so ähnlich verlaufen sein:



Putin: Herr Maduro - Sie müssen sich um nichts Sorgen machen. Tun Sie einfach, was wir Ihnen sagen und bleiben Sie hier.

Maduro: Aber meine Leute hassen mich! Sie haben sich alle gegen mich gewandt! Das Militär steckt hinter dem Putsch!

Putin: Nein, nein, nein, nein, es ist alles unter Kontrolle, bleiben Sie einfach hier.

Maduro: Aber der Mob wird mich lynchen, wenn ich bleibe.

Putin: Keine Sorge, niemand wird Sie anfassen.



Sieht dieser Dialog für euch glaubwürdig aus? Ich hoffe nicht! Ich denke, dass jeder mit etwas Grips erkennen sollte, dass die Entscheidung von Maduro, an Ort und Stelle zu bleiben, nur auf einer von zwei möglichen Überlegungen beruhen konnte:



1. Der Putsch ist gescheitert und Maduro ist sicher oder

2. Der Putsch ist erfolgreich und Maduro wird bis zu seinem letzten Atemzug bleiben und kämpfen (wie Allende es getan hat).



Aber heute Abend ist Maduro in Caracas sicher und die Putschisten sind auf der Flucht.



Die Wahrheit ist, dass sich nur ein Verlierer und Schwachkopf wie Pompeo eine so lahme Ausrede ausdenken konnte, der verzweifelte Versuch, seinen Arsch zu "retten" und sein Versagen auf den Lieblingssündenbock des Neokons zu schieben: Russland.



Jetzt lasst uns überprüfen, was sein Chef zu sagen hatte: