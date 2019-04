Während der Rechtspopulismus lernt, Algorithmen, künstliche Intelligenz (KI) und Medienkonvergenz zu nutzen, entfesselt das chaotische Imperium (Empire of Chaos) parallel dazu einen hybriden und semiotischen Krieg. Dick Cheney's Global War on Terror (GWOT) ist zurück, metastasiert als hybrider Bastard. Aber der GWOT wäre nicht der GWOT ohne eine Wildwest-Vogelscheuche. Auftritt Hamza bin Laden, den Sohn von Osama. Am selben Tag, an dem das US-Außenministerium eine Prämie von einer Million Dollar auf seinen Kopf aussetzte, erklärte der sogenannte "Sanktionsausschuss IS und Al-Qaeda im UN-Sicherheitsrat" Hamza zum nächsten al-Qaida-Führer. Seit Januar 2017 ist Hamza vom US-Außenministerium ein speziell designierter globaler Terrorist – auf Augenhöhe mit seinem bereits in den frühen 2000er Jahren verstorbenen Vater. Die Geheimdienstblase rund um Washington "glaubt", dass Hamza "in der Region Afghanistan-Pakistan" lebt.

Denken Sie daran, dass dies die gleichen Leute sind, die "geglaubt haben", dass sich der ehemalige Taliban-Führer Mullah Omar in Quetta, Belutschistan aufhielt, während er tatsächlich nur wenige Kilometer von einer massiven US-Militärbasis in Zabul, Afghanistan sicher versteckt war.

In Anbetracht der Tatsache, dass Jabhat al-Nusra oder Al-Qaida in Syrien praktisch von der Intel-Gemeinschaft des Beltway als "moderate Rebellen" definiert wurden, so kann man davon ausgehen, dass die neue Vogelscheuche Hamza auch ein "Moderater" ist. Und doch ist er gefährlicher als der verschwundene falsche Kalif Abu Baqr al-Baghdadi. Das nennt man ein meisterhaftes Beispiel für Culture Jamming. (https://de.wikipedia.org/wiki/Culture_Jamming )

Zeig mir das große Bild

Es gibt schlagende Beweise dafür, dass das chaotische Imperium derzeit keine Verbündeten hat; es ist im Wesentlichen von einer Reihe von Vasallen, Marionetten und Komprador-Eliten der 5. Kolumne umgeben, die unterschiedliche Grade von – manchmal zögerndem – Gehorsam kennen.



Die Außenpolitik der Trump-Regierung kann leicht als Kreuzung zwischen den Sopranos und einer Late Night Comedy dekonstruiert werden – wie in dieser ganzen Episode der Ernennung eines Lackaffen zum Präsidenten von Venezuela durch ein Regimewechsel-Laborexperiment des State Departments und der CIA. Der legendäre Kulturkritiker Walter Benjamin hätte es "die Ästhetisierung der Politik" genannt (die Verwandlung von Politik in Kunst), als er von den Nazis sprach, aber dieses Mal ist es eine Schweinchen Dick Version.



Um die konzeptionelle Verwirrung noch zu verstärken, gibt es trotz unzähliger "ein Angebot, das man nicht ablehnen kann", die von Psychopathen wie John Bolton und Mike Pompeo geäußert wurden, diese erstaunliche Perle: Der ehemalige iranische Diplomat Amir Moussavi hat enthüllt, dass Trump selbst Teheran besuchen wollte, aber er wurde rundweg abgewiesen. "Zwei europäische Staaten, zwei arabische Länder und ein südostasiatischer Staat" vermittelten eine Reihe von Botschaften, die von Trump und seinem Schwiegersohn Jared "von Arabien" Kushner übermittelt wurden, so Moussavi.



Hat dieser Wahnsinn Methode? Ein Versuch einer großen Erzählung würde in etwa so aussehen: ISIS/Daesh mögen an den Rand gedrängt sein – im Moment sind sie nicht mehr nützlich, also müssen die USA das größere "Böse" bekämpfen: Teheran. Der GWOT wurde wiederbelebt, und obwohl Hamza bin Laden zum neuen Kalifen ernannt wurde, hat sich der GWOT in den Iran verlagert.

Wenn wir dies mit den jüngsten indisch-pakistanischen Auseinandersetzungen kombinieren, so entsteht eine umfassendere Botschaft. Premierminister Imran Kahn, die pakistanische Armee und der pakistanische Geheimdienst ISI hatten absolut kein Interesse daran, in Kaschmir einen Angriff auf Indien zu starten. Pakistan ging langsam das Geld aus und stand kurz davor, von den USA via Saudi-Arabien mit 20 Milliarden Dollar und einem IWF-Kredit unterstützt zu werden.

Gleichzeitig gab es Mitte Februar zwei fast zeitgleiche Terroranschläge aus Pakistan – gegen den Iran und gegen Indien. Es gibt noch keinen Beweis, aber diese Angriffe könnten von einem ausländischen Geheimdienst manipuliert worden sein. Das Cui Bono-Rätsel lautet: welcher Staat würde immens von einem Krieg zwischen Pakistan und dem Iran und/oder einem Krieg zwischen Pakistan und Indien profitieren?

Unterm Strich: Versteckt im Schatten plausibler Verleugnung – nachdem das, was wir als Realität verstehen, nichts anderes als reine Wahrnehmung ist – wird das Empire of Chaos auf das Chaos eines grenzenlosen Hybridkrieges zurückgreifen, um nicht das eurasische Kernland (das „Heartland“) zu "verlieren".

Zeig mir, wie viele hybride Pläne du hast

Was für das Kernland gilt, gilt natürlich auch für den Hinterhof.

Der Fall Venezuela zeigt, dass das Szenario "Alle Optionen auf dem Tisch" de facto von Russland zunichte gemacht wurde, wie in einem erstaunlichen Briefing von Maria Sacharowa, der Sprecherin des russischen Außenministeriums, dargelegt und anschließend vom russischen Außenminister Sergej Lawrow erläutert wurde.