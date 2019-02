Das Konzert ist eine reine narrative Kontrollaktion, die darauf abzielt, die bewährte Lüge voranzutreiben, dass die venezolanische Regierung die gesamte humanitäre Hilfe für ihre Bevölkerung ausschließt, und die bewährte Lüge, dass sie eine Brücke blockiert haben, um zu verhindern, dass die Hilfe durchkommt. Beide Lügen werden derzeit auch von den amerikanischen Mainstream-Medien gefördert, obwohl sie gründlich widerlegt wurden. In Wirklichkeit hat die venezolanische Regierung humanitäre Hilfe aus der ganzen Welt in Anspruch genommen, um ihrem Volk zu helfen, nur nicht von der amerikanischen Regimewechsel-Operation, die so unverfroren ist, dass sie sogar von NPR anerkannt wird, und die Brücke, vor der Branson, der "milliardenschwere Philanthrop", für das Foto posiert hat, war noch nie für Reisen geöffnet.

#VenezuelaAidLive ist in den USA der Trend auf Twitter, während ich dies schreibe. Es wird durch ein Konzert des Milliardärs und Plutokraten Richard Branson an die Spitze des öffentlichen Bewusstseins und in die Augäpfel aller Menschen getrieben. Branson's Virgin Group kontrolliert Hunderte von Unternehmen und bringt jährlich rund 21 Milliarden Dollar ein, wobei Branson selbst etwa rund fünf Milliarden Dollar besitzt.

Das ist wirklich alles, was ich hier sagen wollte. Ich habe weniger als null Respekt vor denen, die sich mit Donald Trump, John Bolton, Elliott Abrams, Benjamin Netanyahu, Jair Bolsonaro, Nancy Pelosi, Joe Biden, Fox News und MSNBC in der Herstellung von Zustimmung für diese Agenda zusammenschließen, und es ist mir egal, wenn einer seine Gefühle verletzt sieht, wenn ich das sage. Wenn Sie ein langjähriger Leser von mir sind und immer noch Trumps Hunger-Sanktionen unterstützen, die CIA-Operationen, das Aufpäppeln und den Versuch einer Installation des US-Vasallen Juan Guaidó und einen schamlosen Propagandakrieg gegen die Köpfe der ahnungslosen US-Bevölkerung mit dem Ziel unterstützen, die Regierung einer souveränen Nation zu stürzen, dann sind meine Worte nicht bis zu Ihnen durchgedrungen und Sie haben nichts daraus gelernt.

Wenn Sie Zugang zu alternativen Medien haben, sind alle diese Fakten für Sie leicht zugänglich. Wenn all diese Fakten für Sie leicht zugänglich sind und Sie dennoch den Interventionismus der US-Regierung in Venezuela unterstützen, sind Sie ein kompletter Volltrottel.

Sie belügen uns über Venezuela. Jeder, der Zugang zu alternativen Medien hat, hat Zugang zu der Tatsache, dass sie uns über Venezuela anlügen. Wir wissen das ganz sicher. Wir wissen auch, dass Venezuela über die größten nachgewiesenen Ölreserven auf dem Planeten Erde verfügt, und dass trotz all dieser Appelle an die humanitären Instinkte des US-Imperiums die Trump-Regierung offen daran interessiert ist, dieses Öl zu kontrollieren. Wir wissen auch, dass der US-Interventionismus in der heutigen Zeit immer katastrophal ist und sich nie wirklich auf den Humanismus bezieht. Wir wissen auch, dass der PNAC-Neokon Elliott Abrams, der diese Initiative der "humanitären Hilfe" anführt, zuvor die humanitäre Hilfe als Vorwand für die Bewaffnung von Milizen in Nicaragua benutzt hat.

Los Angeles Times - - 19. Mai 1987

WASHINGTON – Oliver L. North und andere Mitarbeiter der Regierung Reagan haben 1986 bewusst ein Programm für „humanitäre Hilfe“ für nicaraguanische Rebellen benutzt, um geheime Bemühungen zur Lieferung von Militärhilfe an die Contras zu unterstützen, sagten US-Beamte am Montag.

Die Hilfe wurde vom Nicaraguan Humanitarian Assistance Office im Außenministerium verwaltet, aber Beamte sagten, dass alle wichtigen Entscheidungen von einer „geheimen, Agentur-übergreifenden Gruppe“ gefällt wurden, bestehend aus North, dem stellvertr. Ausßenminister Elliott Abrams und Alan D. Fiers, dem Chef der Central American Task Force der CIA.

Michael Tracey @mtracey:

Elliott Abrams benutzte in den 1980ern „humanitäre Hilfe“ als Vorwand zur Bewaffnung nicaraguanischer Todesschwadronen. Und jetzt sollen wir glauben, dass die „humanitäre Hilfe“, die er nach Venezuela schickt, dazu dient, das Leid der Menschen zu lindern. Das soll wohl ein Witz sein.

Ich habe mit sehr vielen Trump-Anhängern kommuniziert, seit ich diesen Gig begonnen habe, die behaupten, anti-interventionistisch und anti-neokonservativ zu sein, aber sobald ihr Präsident anfing, eine weitere Regimewechsel-Intervention der Neokons in einem weiteren ressourcenreichen Land durchzuführen, so wie Bush und Obama vor ihm, da haben sie genauso mitgemacht wie die Anänger von Bush und Obama. Fragt man sie warum, dann werden sie etwas Unartikuliertes über das Fehlen von US-Truppen vor Ort murmeln werden (ein Argument, das Obamas Verteidiger auch über Libyen und Syrien gesagt haben) oder über den Hass auf den Sozialismus. Aber in Wirklichkeit unterstützen sie Trumps Regimewechsel-Interventionismus in einem weiteren ölreichen Land, weil sie menschliches Vieh mit einem Schwamm-Hirn sind, die glauben, was auch immer der Führer ihres Stammes ihnen sagt.

Nicht alle Trump-Wähler haben dies getan, aber viele von ihnen haben es getan. In den meisten Fällen sind diejenigen, die diesen Präsidenten weiterhin unterstützen, bestenfalls tödlich still auf Venezuela und jubeln diesen Mist mit allem, was sie haben, aktiv an.

Ich habe tatsächlich mehr Respekt vor jenen Menschen, die schon immer in die CIA/CNN-Narrative eingebunden waren, als ich es für diejenigen getan habe, die sie während Obamas Interventionen, aber nicht während der von Trump durchschaut haben. Jemand, der immer in die Mainstream-Narrative über den Interventionismus der US-Regimewechsel eingebunden war, ist wie ein Kerl mit seinem Kopf im Arsch. Jemand, der Obamas Verdorbenheit in Libyen und Syrien durchschaut hat, aber nicht dasselbe bei Venezuela erkennt, ist wie ein Kerl, der seinen Kopf aus seinem Arsch gezogen, dann sein Haar mit Gleitmittel getränkt und seinen Kopf absichtlich wieder reingesteckt hat.