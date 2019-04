The Management of Savagery: Kriegs-Lobbyisten wollen ein Buch verhindern, das Regimewechsel-Kriege aufdeckt

Und es scheint zu funktionieren. Politics and Prose (Anm.d.Ü.: eine Buchladen-Kette und gleichzeitig der Veranstalter) kündigte an, dass das Ereignis „verschoben“ wird. Als Begründung wurden in einem Tweet „Bedenken“ über „das Format, den Inhalt … (und) die Sicherheit“ angeführt. Als Beweis für die Bösartigkeit der Einschüchterungskampagne gegen die kleine Kette hat die Firma ihren Tweet angepinnt, damit jeder Besucher sofort erkennen kann, dass sie nachgegeben haben. (Anm.d.Ü.: Mittlerweile ist dieser Tweet nicht mehr angeheftet.)

Der Syrian American Council und eine Ansammlung von Kriegslobbyisten haben eine Einschüchterungskampagne durchgeführt, um einen großen Buchladen in Washington dazu zu bringen, dass die Vorstellung des neuen Buches („The Management of Savagery“) des preisgekrönten Journalisten und Autors Max Blumenthal abgesagt wird.

THE MANAGEMENT OF SAVAGERY: Wie Amerikas Nationaler Sicherheitsstaat den Aufstieg von AlQaeda, ISIS und Donald Trump befeuert hat - von Max Blumenthal

Was nicht gesagt wurde: Der Buchladen hatte bereits seltsame Forderungen an Blumenthal gestellt, unter anderem solle er einen „Gesprächspartner“ für die Bühne haben. Einen, der dem Syrian American Council gefällt. Blumenthal besorgte sich Andrew Cockburn, einen der führenden Journalisten für die USA und den Nahen Osten und langjähriger Korrespondent für das Harper's Magazine . Aber Blumenthal sagte zu MintPress , dass Cockburn abgelehnt wurde. Politics and Prose behauptet, dass Cockburn seinen Ansichten „zu nahe stehe“.

Ich habe am Montag Politics and Prose angerufen, den Gastgeber für den Event mit Max Blumenthal. Ich wurde an die Event-Abteilung weiterverbunden, denn im Laden konnte keiner etwas dazu sagen. Nach ein paar Minuten Wartezeit sagte mir ein Angestellter: „Ich habe mit allen meinen Ko... meinem Manager und auch dem Event-Manager gesprochen, und wir haben keine Pläne, den Event abzusagen. Er wird wie geplant durchgeführt.“

Politics and Prose ist DER Buchladen für Bücherpräsentationen in Washington D.C. Wenn man auf Buchtournee ist und nach Washington kommt, dann ist wahrscheinlich Politics and Prose der Veranstalter.

Kritiker sagen, dass Blumenthal eine Rettungsorganisation als Terrorgruppe bezeichnet und Opfer von Kriegsverbrechen verspottet habe. Was sie auslassen, ist, dass Blumenthals Berichterstattung diese Rettungsorganisation – die berüchtigten Weißhelme – als ein von westlichen Regierungen finanziertes PR-Projekt entlarvt hat, die tatsächlich an der Seite extremistischer Gruppen wie Jabhat al-Nusra und Al Qaeda operieren. Und er hat die Opfer von Kriegsverbrechen nicht verspottet, sondern den Mangel an Beweisen für diese Verbrechen jenseits manipulativer Social-Media-Videos (von glitschig produziert bis hin zu völlig schlampig) aufgedeckt

Aaron Maté: "Sehr enttäuschend, dass @PoliticsProse hier einknickt. Ich persönlich glaube, dass @MaxBlumenthals mutiger, präziser Arbeit eine größtmögliche Plattform gegeben werden sollte, aber wenn man anderer Meinung ist, einen Buchladen zur Absage seiner Buchvorstellung nötigt, dann ist das Zensur und keine ernsthafte Person sollte das hinnehmen."

In einem Telefongespräch mit Blumenthal kurz vor der Veranstaltung am 3. April informierte ihn der Mitinhaber von Politics and Prose, Bradley Graham, dass seine Berichterstattung aus Venezuela, wo er kürzlich die Täuschungen der Unternehmensmedien aus Caracas angefochten hatte, ebenfalls zu einem Problem geworden sei. Graham sagte:

„Eine Reihe von Personen.... haben ihre Besorgnis über verschiedene Aspekte der Veranstaltung zum Ausdruck gebracht; in erster Linie, dass ihm eine Plattform gegeben wird und in einigen Fällen nicht nur Einwände gegen seine Positionen zu Syrien, sondern auch zu Venezuela und anderen Themen erhoben werden."

"Ich weiß nicht, was hinter all dem steckt, und das ist der Punkt, an den ich zu gelangen versuche", sagte Graham zu Blumenthal. "Wir hatten noch nicht die Zeit, herauszufinden, was all diese Behauptungen sind und ob sie relevant sind oder nicht."

Politics and Prose-Mitbesitzerin Lisa Muscatine schaltete sich ein: "Wir haben uns einfach gegen die Wand gestellt gefühlt. Sie sind überall in unseren Social Media.... Wir wurden verdammt nochmal überflutet."

Der Syrian American Council feierte den Erfolg ihrer Druckkampagne und dankte Politics and Prose dafür, dass sie der "syrisch-amerikanischen Gemeinschaft" "zugehört" haben, deren Ansichten ihrer eigenen Meinung nach monolithisch sind. Sie warfen Blumenthal weiterhin vor, die "gelebten Erfahrungen" der syrischen Amerikaner zu leugnen, die in Wirklichkeit gar nicht so homogen sind.

So konnten sie ihren effektivsten Kritiker zum Schweigen bringen. Blumenthals neuestes Buch, The Management of Savagery, enthüllt die zynischen Bestrebungen dieser Lobby und ihrer Bettgenossen, vom Regimewechsel bis zum Völkermord.

Täuschungen und Doppelmoral

Blumenthal sagte zu MintPress, dass die Kritik an seinem Buch absichtlich falsch dargestellt wird:

„Niemand von diesen Leuten, die versucht haben, meine Buchvorstellung absagen zu lassen, hat dieses Buch gelesen, aber es ist verständlich, dass sie es verboten haben wollen, denn es geht eigentlich um sie. Aber wenn sie das Buch gelesen hätten, würden sie sehen, dass es sich tatsächlich um eine Kritik an der rechten Politik und Islamophobie im Rahmen des amerikanischen Imperiums handelt, die zeigt, wie diese Stellvertreterkriege und Regimewechselkriege, die der Westen von Afghanistan über den Irak bis nach Libyen bis nach Syrien geführt hat, wie Steroide für die Rechtsextremen gewesen sind, und einen fremdenfeindlichen Rausch ausgelöst haben, dank einer Reihe von Flüchtlingskrisen, die unser Nationaler Sicherheitsstaat ausgelöst hat.

In meinem Buch gehe ich zurück in die Zeit lange vor dem so genannten "Krieg gegen den Terror", um zu zeigen, wie diese Destabilisierungskampagne den Aufstieg der Islamophobie beflügelt hat, die Donald Trump effektiv ausnutzte, um Präsident zu werden. Wer also versucht zu sagen, dieses Buch sei irgendwie islamfeindlich – ich habe gesehen, dass diese Anschuldigung sorglos verbreitet wurde – der hat es offensichtlich nicht gelesen. Ich denke, dieses Buch ist eine der vernichtendsten Untersuchungen über den Aufstieg der Islamophobieindustrie und die Rolle des Nationalen Sicherheitsstaates, der sie antreibt – und in vielen Fällen finanziert. Offensichtlich wollen diese Regimewechsel-Lobbyisten mein Buch verbrennen, weil es ihre eigenen zynischen Taktiken enthüllt, aber damit wollen sie den Menschen die Fähigkeit nehmen, aus einem neuen und einzigartigen Blickwinkel von der schrecklichen politischen Krise zu erfahren, in der wir uns im Westen befinden."

Blumenthal berichtet seit Jahren über die so genannte "Anti-Islam-Industrie". Tatsächlich ist es Teil dessen, was den Autor zur Geltung gebracht hat. Seine Untersuchung des Aufstiegs der Islamophobie, in der Blumenthal führende antimuslimische Agitatoren und Geldgeber nannte und beschämte, ging den Mainstream-Studien des Trends voraus und wurde sogar in einem wütenden Artikel vom rechtsextremen FrontPageMag dafür verantwortlich gemacht, dass er "die Idee hinter" dem Bericht des Center for American Progress über antimuslimische Politik sei, "Fear Inc.“. Blumenthal erzählte MintPress, dass er im Jahr 2015 das Grayzone Project bei AlterNet gründete, um die gefährliche antimuslimische Politik, die Trump damals ausnutzte, kritisch zu hinterfragen.