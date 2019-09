https://caitlinjohnstone.com/2019/09/08/universal-basic-income-automation-plutocracy-dystopia/ Bedingungsloses Grundeinkommen + Automatisierung + Plutokratie = Dystopie von Caitlin Johnstone, 08.09.2019

Die Amerikaner (Anm.d.Ü.: und nicht nur die) diskutieren die Möglichkeit eines universellen Grundeinkommens (UBI) ernster als je zuvor, vor allem aufgrund der überraschend populären Kampagne des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Andrew Yang. Yang hat UBI zum zentralen Thema seines Wahlkampfs gemacht und eine "Freedom Dividend" versprochen, die von einer Mehrwertsteuer auf Unternehmen bezahlt werden soll, die jedem Amerikaner über 18 Jahren bedingungslose 1.000 Dollar pro Monat geben würde, um die drohende Krise der Automatisierung zu kompensieren, die die US-Jobs ersetzt. "In den nächsten 12 Jahren läuft jeder dritte amerikanische Arbeiter Gefahr, seinen Arbeitsplatz durch neue Technologien zu verlieren – und im Gegensatz zu früheren Automatisierungswellen werden diesmal neue Arbeitsplätze nicht schnell genug und in ausreichender Zahl erscheinen, um das wieder auszugleichen", argumentiert Yangs Wahlkampfseite. "Um eine beispiellose Krise zu vermeiden, müssen wir eine neue Lösung finden, anders als alles, was wir bisher getan haben. Alles beginnt mit der Freiheitsdividende, einem universellen Grundeinkommen für alle amerikanischen Erwachsenen, ohne Auflagen – eine Grundlage, auf der eine stabile, wohlhabende und gerechte Gesellschaft aufgebaut werden kann." Yang hat völlig Recht, dass die Automatisierung in naher Zukunft die Arbeitsplätze vieler Menschen ersetzen wird, und er hat völlig Recht, dass neue Lösungen, wie sie noch nie zuvor versucht wurden, notwendig sein werden, um dieses Problem anzugehen. Aber sein Plan, und in der Tat die allermeisten der veröffentlichten Pläne, die die Umsetzung eines universellen Grundeinkommens beinhalten, werden notwendigerweise zu einer repressiven oligarchischen Dystopie führen, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben.

Weißt du, wer neben Andrew Yang die Implementierung eines UBI unterstützt? Milliardäre. Viele Milliardäre, vor allem die neuen Tech-Milliardäre, die sich positionieren, um die Erde beim Übergang zu einem neuen Paradigma zu erben, das von Automatisierung und künstlicher Intelligenz dominiert wird. Milliardäre wie Jeff Bezos, Pierre Omidyar, Mark Zuckerberg, Jack Dorsey, Elon Musk, Richard Branson, Bill Gross, Tim Draper – und etwas gemäßigter Bill Gates – haben alle für eine Politik plädiert, die jetzt als eine Politik populär gemacht wird, die die wirtschaftlichen Wettbewerbsbedingungen einebnen und der Milliardärsklasse die Macht entziehen würde. Warum sollte das so sein? Warum sollte eine Gruppe von Menschen, die sich zu Positionen immenser Vermögenskontrolle hochgekrallt haben, was ihnen ermöglicht, wie moderne Könige zu leben, so begierig darauf sein, diese Macht plötzlich abzugeben? Warum sollten sie mit dem Trend brechen und freiwillig und ohne zu kämpfen die Macht abgeben, um die sie gekämpft haben, ein Kampf, den wir seit Anbeginn der aufgezeichneten Geschichte bei den Herrschern immer wieder beobachten? Sind Milliardäre von Natur aus gute Menschen, die von Natur aus zu mitfühlendem Handeln und Umverteilung des Reichtums bereit sind? Haben wir uns die ganze Zeit geirrt, dass Jeff Bezos ein echter Superschurke sei? Natürlich nicht. Diese immer mächtigere Klasse von neuen Geldtechnologieplutokraten drängt nicht darauf, Macht abzugeben, sie drängt darauf, sich noch mehr zu sichern. Wie Jimmy Stewarts Charakter in It's A Wonderful Life sagt: „Potter verkauft nicht, Potter kauft.

Ich spreche mich hier nicht gegen das generelle Prinzip eines universellen Grundeinkommens aus. Wenn die Menschheit lernen soll, auf eine gesunde Weise mit dem Ökosystem, in dem wir uns entwickelt haben, zusammenzuarbeiten, werden viel mehr von uns anfangen müssen, viel weniger zu tun. Wir werden aufhören müssen, Energie zu verbrauchen, was zu Jobs führt, die die Welt nicht braucht, um Mist zu produzieren, für den man werben müssen, um Menschen glauben zu machen, dass sie ihn brauchen,und dann Geld dafür ausgeben und den Mist dann auf die Müllhalde werfen. Das ist offensichtlich ein wahnsinniger Weg für eine immer technologisch fortschrittlichere Spezies, um weiterhin zu funktionieren, und auf die eine oder andere Weise werden wir bald anfangen müssen, wesentlich weniger zu tun. Aber stellt euch sich vor, was mit einem System geschehen wird, wie es Yang und die Tech-Milliardäre vorschlagen. Stellt euch vor, was in einer Gesellschaft passieren wird, in der die Menschen nicht mehr notwendig sind und nichts mehr besitzen, was die Mächtigen brauchen. Stellt euch vor, was passieren wird, wenn Menschen von einem existentiellen Grundeinkommen abhängig werden, die von einer bereits von Plutokraten kontrollierten Regierung eingerichtet würde, um sie zu unterstützen, wenn Technologien, die sich im Besitz von Plutokraten befinden, ihre Arbeit völlig überflüssig machen. Stellt euch eine Welt vor, in der einige wenige, zunehmend konsolidierte Automatisierungsfirmen mehr und mehr von den Waren und Dienstleistungen produzieren, die einst von menschlicher Arbeit bereitgestellt wurden, und alle Steuern, die sie in die UBI einzahlen müssen, von einer Öffentlichkeit zurückfordern, die durch ihre Existenzminimumslöhne gezwungen ist, automatisierte Produkte und Dienstleistungen zu kaufen. Das wäre eine totale oligarchische Kontrolle. Nicht das, was wir jetzt sehen; was wir jetzt sehen, ist keine totale oligarchische Kontrolle. Unsere aktuelle Situation verblasst im Vergleich dazu, wie schlimm es werden könnte. Denkt darüber nach, was in dieser Situation passieren würde, wenn die Menschen entscheiden würden, dass sie vom bestehenden System nicht fair behandelt werden. Welche Möglichkeiten hätten sie? Sie können keinen Arbeitskampf organisieren, wenn sie keine Arbeit haben. Sie können nicht boykottieren, wenn alles vom gleichen korrupten System hergestellt wird. Massendemonstrationen und ziviler Ungehorsam würden von einer Machtstruktur unbemerkt bleiben, die von ihrer Bevölkerung nichts braucht. Gewalttätige Revolutionen wären ein nicht zu gewinnendes Spiel, da Sicherheitssysteme, die die Infrastruktur der Mächtigen schützen, ebenfalls automatisiert würden. Die Menschen würden aufhören, aktive Teilnehmer an ihrer Gesellschaft zu sein, und wären stattdessen nur den Launen der Oligarchen ausgeliefert, solange die Oligarchen sie für nicht zu unangenehm hielten, um sie in der Nähe zu halten. Denn dann wären uns unsere letzten Verhandlungschips genommen worden. Julian Assange über Künstliche Intelligenz und die Sozialen Medien, mit Zizek, MIA & Horvat: