Spanien ist nur die Blaupause für das Handeln aller Regierungen

von Martin Armstrong, 07.10.2017

Was in Spanien passiert, ist der Plan dafür was andere Regierungen tun werden. Das spanische Volk außerhalb Kataloniens ist selbst tief gespalten. Viele sehen es als eine Beleidigung und andere sehen die Regierung als eine Beleidigung. Wir sehen auch dem Auseinanderbrechen der USA zu und und vergessen nicht, wie der Bürgerkrieg den Separatismus in Amerika verhindert hat. Das eigentliche Thema ist, dass sich Menschen verbünden, um eine Gesellschaft und eine Zivilisation aufzubauen und dass dann die Regierung ihre Macht missbraucht und dann der Verfallsprozess beginnt. Das zieht sich durch die gesamte Geschichte und es spielt keine Rolle in welcher Kultur oder in welchem Land. Es ist überall das Selbe.

Das spanische Verfassungsgericht und die Marionette Rajoy haben am Donnerstag angeordnet, dass das katalanische Regionalparlament am Montag seine Sitzung absagt. Rajoy demonstriert damit, dass die Regierung einen Machtverlust nicht tolerieren wird. Man kann immer ein Gesetz schreiben und behaupten, dass eine Abspaltung verfassungswidrig sei. Das macht es aber nicht legal, moralisch oder ethisch.

Reuters berichtete: „Der Befehl zur Suspendierung verschlimmert eine der größten Krisen, die Spanien seit der Einführung der Demokratie 1975 nach dem Tod von General Francisco Francos trifft. Aber Spaniens Märkte stiegen in der Erwartung, dass die Anordnung eine völlige Unabhängigkeitserklärung verhindern könnte, zumindest für den Moment.“

Die Struktur der EU würde zur Föderalisierung Europas eine einheitliche Staatsverschuldung benötigen. Das haben sie bisher nicht geschafft und jetzt haben sie einen halbgaren Kuchen. Deshalb haben wir in Europa derzeit diese Probleme. Aber täuscht euch nicht, das ist ein politisches Problem, und was in Europa geschieht ist eine Seuche wie 1931. Das wird vermutlich auch in den USA große politische Probleme verursachen.

Den Bundesrichter Scalia habe ich sehr bewundert.