Stellt euch eine Versammlung aus Dorftrotteln vor, die eine unendliche Jagd nach einer nicht existenten Nadel in einem immer größer werdenden Heuhaufen veranstalten. Ab und zu findet mal einer einen Zweig, eine alte Socke oder eine Murmel, und mit einem Ausdruck größter Freude schaut er auf und kräht: „Ich hab sie gefunden!“ Und alle anderen Dorftrottel versammeln sich staunend um die Nadel und die Nachrichten verbreiten die Neuigkeit über das ganze Land, man habe sie gefunden und der Jubel ist groß. Solange bis jemand darauf hinweist, dass das, was sie gefunden haben, gar keine Nadel ist, sondern ein Zweig, eine alte Socke oder eine Murmel. Und bevor man sich versieht, haben sie es klammheimlich zur Seite gelegt und machen weiter mit ihrer Jagd.

Diese Versammlung, die zuweilen den Namen Russiagate trägt, dauert jetzt seit über einem Jahr, und obwohl ihre Teilnehmer schon mehrfach behauptet haben, sie hätten die Nadel gefunden, haben sie sie zu ihrem Bedauern immer noch nicht gefunden. Man möchte meinen, dass sie so lange Zeit, nachdem sie sie nicht gefunden haben, entmutigt aufgeben, nach Hause gehen und sich um ihren Garten kümmern würden – oder sich um etwas anderes Nützliches kümmern würden. Aber denkste! Die Tatsache, dass sie in dem Heuhaufen Dinge finden, die keine Nadeln sind, bestärkt sie nur darin, dass da irgendwo eine Nadel sein muss. Und mit einem aufgeregten Juchzer und dem Schlachtruf „Die Jagd geht weiter!“ machen sie mit noch mehr Enthusiasmus weiter, bereit dazu, weitere Nicht-Nadeln zu finden.

Was haben sie tatsächlich entdeckt? Nun, da ist die Anklage gegen Paul Manafort. Das war doch mit Sicherheit eine Nadel, oder? Nun, nur so wie eine Nadel einem Ziegelstein gleicht. Die Anklagen gegen ihn haben überhaupt nichts mit Russland zu tun, stattdessen betrieb er Geschäfte mit der Ukraine, Jahre bevor Donald Trump überhaupt angekündigt hat, dass er sich zur Wahl stellt. Wie sieht es mit der Anklage gegen George Papadopoulos durch die Mueller-Ermittlungen aus? Nun, da die Anklage gegen ihn auch nichts mit einer Verschwörung mit Russland zu tun hat, sondern eher mit einer Lüge gegenüber dem FBI, sieht das auch nicht wie eine Nadel aus, nicht wahr?

Jaa, aaber – wie sieht es mit der „Tatsache“ aus, dass alle 17 Geheimdienste das Dokument vom 6. Januar unterschrieben haben, in dem behauptet wird, dass Russland die Computer der DNC und von Podesta gehackt habe? Das ist doch sicher eine Nadel, oder? Nun, abgesehen von der Tatsache, dass der Bericht keinen Beweis enthält, der die Behauptung über das Hacking stützen würde, und abgesehen von der Tatsache, dass es von vier und nicht 17 Agenturen unterzeichnet wurde, und abgesehen von der Tatsache, dass die NSA nur ihr „mittelmäßiges Vertrauen“ in die Schlussfolgerungen ausgedrückt hat und abgesehen davon, dass das Dokument diesen köstlichen Vorbehalt trägt: „Die Beurteilungen bedeuten nicht, dass wir Beweise dafür haben, dass etwas eine Tatsache ist.“ – abgesehen von all dem, ja, es sieht wie eine Nadel aus.

Aber meine Lieblingsbehauptung für eine Nadel war die Enthüllung, dass der russische Staat die US-Wahlen durch bezahlte Werbung in den Sozialen Medien beeinflusst habe. Für die Teilnehmer der Versammlung sah das sehr wie die gesuchte Nadel aus, außer ein paar kleinen Details. Etwa die Tatsache, dass sich die gigantischen Summen, die eine Rolle spielten, sich als ein paar zehntausend Dollar herausstellten. Etwa die Tatsache, dass niemals ein Beweis dafür produziert wurde, dass diese Werbung durch die russische Regierung bezahlt wurde. Etwa die Tatsache, dass Facebook zugegeben hat, dass der Großteil dieser Werbung nach der Wahl erschienen war. Und etwa die Tatsache, dass diese Werbung aus Inhalten bestand, die überhaupt nichts mit der Wahl zu tun hatte, darunter eine Werbung für „liebenswerte Hündchen“. Leute, ich muss es euch sagen: Nadeln sind kleine, dünne, spitze Objekte. Hündchen sind viel größer, viel weicher. Und man kann sie nicht zum Nähen benutzen. Zugegeben, beide haben Augen (nun, im Fall der Nadeln nur eines), aber abgesehen davon haben sie weit mehr Unterschiede als Ähnlichkeiten.

Nach dem Gesagten haben sie im Zeitraum ihrer über 12-monatigen Nadel-Expedition etwas viel Interessanteres gefunden. Mitten im Heuhaufen sitzt ein Elefant. Sogar ein riesiger Elefant. So groß, dass man ihn nicht übersehen kann. Aber so wie die blinden Männer in der bekannten buddhistischen Erzählung berührt jeder von ihnen einen Teil davon und anstatt zu erkennen was es ist, entgeht ihnen völlig die eigentliche Bedeutung (Okay, das ist eine freundliche Sichtweise. Es gibt eine Denkschule, die sagt, es sei keine Blindheit, dass sie ihn nicht erkennen, sondern eher absichtliche Täuschung), Wie auch immer, sehen wir uns die Teile des Elefanten im Heuhaufen an:

Da ist die Tatsache, dass das sogenannte „Trump-Dossier“ von der Demokratischen Partei finanziert wurde, die eine Firma namens Fusion GPS damit beauftragt hatte, es zu schreiben. Da ist die Tatsache, dass das FBI niemals die Behauptungen im „Trump-Dossier“ verifiziert hat, auch wenn es zunehmend so aussieht als wäre es der Katalysator für alle folgenden Verschwörungsbehauptungen gewesen. Da ist die Tatsache, dass die Vorwürfe einer Beteiligung des russischen Staats am hacken der Computer des DNC und von John Podesta vom DNC selbst stammten, was das angebliche Opfer – den DNC – zum Staatsanwalt für die eigenen Behauptungen macht. Da ist die Tatsache, dass die Firma, die der DNC für die Ermittlungen bezahlt hat – Crowdstrike – im Besitz eines gewissen Dmitri Alperovitch ist, einem hochrangigen Berater in der extrem anti-russischen Denkfabrik Atlantic Council. Das macht sie nicht gerade zu dem was man „unparteiisch“ nennen würde. Da ist die Tatsache, dass das FBI niemals die Computer des DNC und von Herrn Podesta untersucht hat, um die Behauptungen zu verifizieren. Stattdessen hat sich das FBI voll und ganz auf die Ergebnisse von Crowdstrike verlassen – jene Firma, die vom DNC bezahlt wurde. Da ist die Tatsache, dass das FBI niemals die zwei Hauptzeugen der ganzen Angelegenheit interviewt hat, den früheren britischen Botschafter in Usbekistan, Craig Murray und Julian Assange von WikiLeaks – beide haben ausgesagt, dass sie die Identität jener Person(en) kennen, die die E-Mails geleakt (nicht gehackt) haben.

(Nebenbemerkung: Jedem, der gründlich die Analyse des Ganzen lesen will, empfehle ich ausdrücklich die Artikel von Alexander Mercouris im Duran:

http://theduran.com/heres-real-scandal-2016-us-election-investigated-not-russiagate/

http://theduran.com/confirmed-fbi-cannot-verify-trump-dossier/ )

Das alles sind Fakten, im Gegensatz zu den beweislosen Behauptungen jener Leute der Heuhaufen-Versammlung. Während jede dieser Tatsachen für sich genommen nicht unbedingt auf etwas hindeuten müsste, aber wenn man sie zusammensetzt, dann beginnt man etwas zu erkennen, das wie eine absichtliche Täuschung und Vertuschung gigantischen Ausmaßes aussieht, die der amerikanischen Wählerschaft vom DNC, den US-Geheimdiensten und den Medien serviert wird, um Mr. Trump an der Wahl zu hindern und ihn dann nach seiner Wahl zu verunglimpfen. So sieht es doch aus, nicht wahr? Ich sage das als jemand, der nichts mit Trump am Hut hat, denn er ist ein kindischer, launischer Narr, dem man nicht einmal ein Gewächshaus, geschweige denn das Weiße Haus anvertrauen sollte.

Ich habe keine Ahnung, warum in Amerika jeder Skandal immer gleich ein „...gate“ ist, seit Watergate fällt ihnen nichts Neues mehr ein. Ich hoffe nur, dass Bill Gates nicht in einen Skandal mit illegalem Verkauf von Alligatoren verwickelt wird, denn dann kann man seinen Arsch darauf verwetten, dass es Gatesgatorgate genannt wird. Aber da der Begriff nun schon mal da ist, sieht es so aus als gäbe es eine ganze Reihe von ...gates zu ermitteln, bedenkt man alle oben erwähnten Tatsachen (und andere belastende Beweise). Etwa DNCgate und Clintongate und Comeygate und FBIgate und US Intelligence Agencygate und Maistream Mediagate. Oder sollen wir das Ganze zusammenmischen und es Elefant-im Heuhaufen-Gate nennen?