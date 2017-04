http://www.paulcraigroberts.org/2017/04/12/is-that-armageddon-over-the-horizon/

Was ist das am Horizont? Armageddon?

Von Paul Craig Roberts, 12.04.2017

Die Unbekümmertheit der westlichen Welt ist außerordentlich. Es sind nicht nur die Amerikaner, die sich von CNN, MSNBC, NPR, der New York Times und der Washington Post das Hirn waschen lassen, sondern auch ihre Gegenstücke in Europa, Kanada, Australien und Japan, die sich auf die Maschine der Kriegspropaganda (Medien genannt) verlassen.

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39573526

Die westlichen „Führer“, das heißt die Marionetten am Ende der Schnüre, die von den mächtigen privaten Interessensgruppen und dem Tiefen Staat gelenkt werden, sind genauso unbekümmert. Trump und seine Gegenstücke im amerikanischen Imperium sind sich anscheinend nicht bewusst, dass sie einen Krieg mit Russland und China provozieren. Wenn doch, dann sind sie Psychopathen.

Ein neuer Narr im Weißen Haus hat den alten Narren ersetzt. Der Neue Narr hat seinen Außenminister nach Russland geschickt. Wozu? Um ein Ultimatum abzuliefern? Um noch mehr falsche Anschuldigungen zu machen? Um sich für die Lügen zu entschuldigen?

Man stelle sich die Dreistigkeit des Außenministers Tillerson vor. Die Woche vor seinem Besuch in Moskau hat er damit zugebracht, unglaubliche Lügen und falsche Anschuldigungen zu unterstützen, Syriens Assad hätte mit Russlands Erlaubnis chemische Waffen eingesetzt. Das diente zur Rechtfertigung von Washingtons unzweifelhaftem Kriegsverbrechen ein Land anzugreifen, dem die USA nicht den Krieg erklärt haben. Noch nicht einmal 100 Tage im Amt und schon ist Trump ein Kriegsverbrecher, zusammen mit dem Rest seiner kriegshetzerischen Regierung.

Die ganze Welt weiß das, aber keiner spricht es aus. Tillerson, der schwer gelogen und gedroht hat, ist so frech und geht nach Moskau um den Russen zu sagen, sie müssten Assad an die amerikanische Allmacht ausliefern.

Tillersons Mission zeigt die völlige und komplette Irrealität jener Welt in der Washington lebt. Stellen Sie sich Tillersons Arroganz vor. Wenn man schlecht über starke und wichtige Leute redet und sie bedroht, würde man sich da wohl fühlen wenn man bei ihnen zum Abendessen eingeladen ist? Glaubt Tillerson, dass jetzt wo Russland Syrien großteils von den von den USA unterstützten ISIS befreit hat, dass Russland Syrien an Washington ausliefert?

Wird er Lawrow erzählen, dass er diese ganzen dreckigen Lügen, die er über Russland verbreitet hat, nicht so gemeint hat, sondern dass ihn die zionistischen Neokonservativen dazu gezwungen haben? Dass er eigentlich nichts zu melden hat, dass er nur ein Werkzeug des Anglo-Zionistischen Imperiums ist?

Wird sich Tillerson dafür entschuldigen, dass Sean Spicer, der Pressesprecher des Weißen Hauses, Assad, den Verbündeten Russlands, als schlimmer als Hitler bezeichnet hat?

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39573063

Vielleicht bittet Tillerson um Asyl und wechselt auf die Seite der Sieger.

Stephen Cohen, einer der wenigen verbliebenen Amerikaner mit Kenntnissen über Russland, erzählte den zwei Presstituierten von CNN und dem Kriegstreiber Col. Leighton, einem der „Experten“, die die Presstituierten auffahren wenn gegen Russland Propaganda angeheizt werden soll, dass sich Russland auf einen heißen Krieg vorbereitet. Es scheint als kriegen das die CNN-Presstituierten und der Oberst nicht in ihren Schädel. Auf wessen Gehaltsliste stehen sie?

http://www.informationclearinghouse.info/46838.htm

Die russischen Führer, die im Gegensatz zu den westlichen Lügnern die Wahrheit sagen, haben eindeutig kundgetan, dass sie nie wieder einen Krieg auf ihrem eigenen Territorium führen werden. Deutlicher hätten es die Russen nicht sagen können: Provoziert einen Krieg und wir werden euch auf eurem eigenen Territorium vernichten.

Wenn man den Präsidenten und die Regierung in Washington betrachtet, die europäischen Regierungen, insbesondere die Idioten in London, die kanadische und die australische Regierung, dann kann man nur über die totale Dummheit der „westlichen Führung“ staunen. Sie betteln um den Untergang der Welt.

Und die Presstituierten arbeiten hart mit am Ende des Lebens. Eine riesige Anzahl westlicher Menschen wird für ihren Abgang vorbereitet und sie werden durch ihre Unbekümmertheit vor dieser Erkenntnis geschützt.

Washington ist so arrogant und in seiner Selbstüberschätzung verloren, dass Washington nicht versteht, dass all die Jahre an glasklaren Lügen über Russland und russische Absichten und Taten Russland davon überzeugt haben, dass Washington die Bevölkerungen der Vereinigten Staaten und Washingtons gefangene Völker in West- und Osteuropa, in Kanada, Australien und Japan für einen nuklearen Erstschlag der USA gegen Russland vorbereitet. Veröffentlichte US-Kriegspläne gegen China haben China gleichermaßen überzeugt.

Wenn nicht für Krieg, wozu sonst dient die Änderung der amerikanischen Kriegsdoktrin? George W. Bush hat die stabilisierende Rolle der Nuklearwaffen aufgegeben, indem er von der Vergeltungsfunktion zu einem nuklearen Erstschlag wechselte. Dann hat er den ABM-Vertrag aufgekündigt (die Stationierung antiballistischer Raketen), den Präsident Richard Nixon schloss. Jetzt haben wir die Stationierung von US-Raketen an Russlands Grenzen. Wir erzählen den Russen die Lüge, dass diese Raketen vor einem Angriff nuklearer Interkontinentalraketen des Iran auf Europa schützen sollen. Diese Lüge wird von den Marionetten in Europa weitererzählt und akzeptiert, trotz der bekannten und unbestreitbaren Tatsache, dass der Iran weder Nuklearwaffen noch Interkontinentalraketen besitzt. Aber die Russe akzeptieren das nicht. Sie wissen, dass das eine weitere Washingtoner Lüge ist.

Wenn Russland diese unverhohlenen, krassen und offensichtlichen Lügen hört, dann weiß Russland, dass Washington einen nuklearen Erstschlag gegen Russland vorhat.

China ist zu der gleichen Schlussfolgerung gekommen.

Somit haben wir folgende Situation: Zwei Länder mit einer nuklearen Streitmacht erwarten, dass die geisteskranken Narren, die den Westen regieren, sie mit Nuklearwaffen angreifen werden. Was werden Russland und China tun? Um Gnade betteln?

Nein. Sie bereiten die Zerstörung des bösen Westens vor, eine Ansammlung von Lügnern und Kriegsverbrechern wie sie die Welt nie zuvor gesehen hat.

Es sind die USA, die um Gnade betteln sollten, ein abgewrackter Witz von „Weltmacht“, die nach 16 Jahren immer noch nicht in der Lage sind, ein paar Tausend leicht bewaffnete Taliban in Afghanistan zu besiegen.

Das rücksichtslose und unverantwortliche Kriegsgeschnatter in der US-Regierung, in den presstituierten Medien, in der NATO und bei Washingtons Vasallen muss sofort aufhören. Das Leben steht auf dem Spiel.

Putin hat bei den Lügen und Provokationen Washingtons bewundernswerte Geduld gezeigt, aber er kann Russland nicht aufs Spiel setzen indem er Washington vertraut. Niemand kann Washington vertrauen. Nicht das amerikanische Volk, nicht das russische Volk, gar kein Volk.

Und indem sie auf den Propagandazug des Tiefen Staats aufspringt, macht sich die liberal-progressive Linke beim Marsch nach Armageddon mitschuldig.