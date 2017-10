http://www.paulcraigroberts.org/2017/10/07/las-vegas-final-comment/

Mein endgültig letzter Kommentar zu Las Vegas

von Paul Craig Roberts, 07.10.2017

Liebe Leser,

einige von Euch drängen mich zu einer Erklärung über die Ereignisse in Las Vegas. Ich habe keinen Kontakt zu Menschen, die in verdeckte Operationen der USA verwickelt sein könnten. Einige von Euch meinen, da ich „bei Ronald Reagan dabei war“, wüsste ich alles was in einer Regierung vor sich geht. Das trifft für niemanden in einer Regierung zu.

Wer von Euch so an Las Vegas interessiert ist, der muss es schon selbst für sich herausfinden. Denkt daran, dass es im Internet genauso viele Fake News gibt wie bei CNN usw.

Ich kann Euch ein paar Ratschläge geben, wie Ihr das das untersuchen könnt, um zu einem Schluss zu kommen. Es wird Fotos vom Tatort geben, die Blutspuren und Blutlachen zeigen – außer es wird keine normale polizeiliche Untersuchung geben. Der Tötungsbereich sollte zu der angeblichen Position des Schützen passen. Kugeln im Boden sollte den Einschusswinkel und die Richtung der Kugeln zeigen.

Wenn keiner dieser Beweise verfügbar ist, so sollte man zu den verfügbaren Beweisen greifen. Zeigen die Videos der Kauernden und Flüchtenden irgend jemand der getroffen wurde? Hört man Rufe wie „Ich wurde getroffen, helft mir!“? Wenn nicht, warum nicht? 573 Opfer sind eine große Zahl.

Befragt Sanitäter, wie man Verwundete versorgt und vergleicht es mit dem, was man aus diesem Video lernt, das angeblich zeigt wie Verwundete in ein Krankenhaus gebracht wurden:

https://www.youtube.com/watch?v=ki__BdeRIjc

Beachtet die Abwesenheit von Sanitätern und medizinischem Personal. Beachtet die unsachgemäße Weise, wie die angeblich Verwundeten von Menschen in Straßenkleidung getragen werden, das sind eindeutig keine Profis. Beachtet das Fehlen von Blut. Nichts auf den Bahren, nichts auf den Opfern, nichts auf den Menschen die die Opfer tragen, nichts auf dem Fußboden. Keine Anzeichen von Schock.

Fragt Euch, wie die Verletzten in die Hände von Konzertbesuchern gelangen konnten, die vor dem Tatort geflohen sind. Sind Konzertbesucher zurückgekehrt, um die Verwundeten zu bergen? Warum sollte sie dieses Risiko auf sich nehmen oder warum hat man es ihnen erlaubt? Es dauerte eine Stunde, bis die Polizei zu dem Hotelzimmer gelangte, wo angeblich die Schießerei stattfand. Warum sollte die Polizei, die Ambulanzen oder das medizinische Personal untrainierten Personen erlauben, die Verletzten zu versorgen?

Ich erinnere mich vor Jahren, dass sich ein guter Samariter, der einer verletzten Person helfen will, persönlich haftbar macht. Es gab Fälle, da haben Menschen versucht, einigen Verletzten nach einem Unfall oder einer Schießerei zu helfen. Sie wussten nicht, wie man Verletzungen erkennt und wie man eine verwundete Person sachgemäß transportiert. Und das führte zu einer Querschnittslähmung oder zum Tod der Person, der sie helfen wollten. Die angeblich Verwundeten in diesem Video werden grob behandelt. Wenn zum Beispiel eine Kugel nahe an der Wirbelsäule steckt, so könnte das eine Querschnittslähmung zur Folge haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man gewöhnlichen Menschen gestatten würde, die Verletzten in ein Krankenhaus zu schleppen. Das Video sieht für mich so aus als würden Krisenschauspieler an einer Übung teilnehmen. Es gibt Berichte, dass vor dem Ereignis Krisenschauspieler für eine Übung in Las Vegas in Annoncen gesucht wurden. Und hier ein Bericht, angeblich Chefarzt des Krankenhauses, der sagt, dass das Krankenhaus nach der Schießerei oder der angeblichen Schießerei eine „Katastrophenübung für einen Massenunfall“ aktiviert habe.

https://www.intellihub.com/chief-m-d-vegas-hospital-says-mass-casualty-incident-disaster-drill-was-initiated-after-massacre-took-place/

Wenn ja, wie konnte das Krankenhaus die Krisenschauspieler so schnell zusammenstellen?

Ist die Behauptung des Krankenhauschefs ein Weg, um die Abwesenheit von Blut und die unsachgemäße Behandlung der Verwundeten zu erklären, indem man das Ganze zu einer Übung erklärt und nicht als Beweis für eine Schießerei? Wenn ja, wo sind dann die Beweise für die in Krankenhäuser gebrachten Verwundeten?

Verantwortliche öffentliche Behörden, denen die wachsende Skepsis der Öffentlichkeit und die Zuflucht zu Verschwörungstheorien bewusst ist, würden alles unternehmen, um die offizielle Story mit harten Beweisen zu untermauern. Bei 573 Opfern muss es eine Flut von Beweisen geben. Wo sind sie?

Ich kann diese Sache nicht für Euch aufklären. Ich bin weitaus mehr über den Konflikt mit Russland, Iran und China besorgt, in den uns die Neokonservativen, der Militär/Sicherheitskomplex und die Presstituierten treiben. Wenn so ein Konflikt ausbricht, dann werden die Opfer um eine Million oder viele Millionen größer sein als die angeblich 573 Toten und Verwundeten von Las Vegas. Ich wünschte ich könnte die Amerikaner dazu bringen, darüber so besorgt zu sein wie über Las Vegas.